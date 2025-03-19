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Ramazan etkinliğinde korkutan anlar... Sahne çöktü: 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziosmanpaşa Belediyesi#Ramazan Etkinliği#Çöken Sahne
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 01:44

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin Ramazan etkinliği için kurduğu çadırda, koro üyeleri sahneye çıktığı sırada sahnenin solistlerin olduğu kısmı çöktü. Yere düşen koro üyelerinden 4 kişi yaralandı. Sahnenin çökme anı cep telefonu ile kaydedildi.

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Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliği için kurduğu çadırdaki sahnenin, 18 Mart anması için performans sergileyecek olan koronun solistlerinin olduğu kısmı çöktü.

Koro üyeleri yere düşerken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve çok sayıda acil sağlık ekibi geldi. Ekiplerin kontrollerinde, yere düşen koro üyelerinden 4 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, etkinliklere ara verildi.

Sahnenin çökme anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ramazan etkinliğinde korkutan anlar... Sahne çöktü: 4 yaralı

 

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#Gaziosmanpaşa Belediyesi#Ramazan Etkinliği#Çöken Sahne

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