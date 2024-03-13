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Ramazan davulcusu kazada hayatını kaybetti

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#Aydın#Davulcu#Trafik Kazası
Ramazan davulcusu kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 15:47

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Ramazan ayında davul çalarak mahalleyi sahura kaldıran 4 çocuk babası Hakkı Eğe, sabah sebze haline giderken at arabasına otomobil çarpması sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Kaza, İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 4 çocuk babası Hakkı Eğe, gece Ramazan dolayısıyla mahallede davulunu çalıp mahalleliyi sahura kaldırdıktan sonra evine döndü. Pazarcılık da yapan Eğe, at arabası ile sebze haline giderken E.G. yönetimindeki 09 UH 773 plakalı hafif ticari aracın at arabasına çarpması sonucu yola savrularak, ağır şekilde yaralandı. Hakkı Eğe, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan bütün müdahalelere rağmen Eğe, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçtığı iddia edilen E.G. ise polis tarafından yakalandı.

O ANLAR SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hafif ticari aracın at arabasına çarpması bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde çarpmanın şiddeti ile at arabasının ve Eğe’nin yola savrulması, araçtan inen iki kişinin kaza yerine gelerek tekrar araca doğru koşturması yer alıyor.

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Ramazan davulcusu kazada hayatını kaybetti

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#Aydın#Davulcu#Trafik Kazası

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