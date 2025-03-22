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Ramazan davulcuları arasında bıçaklı-sopalı bahşiş kavgası: 16 kişi tutuklandı

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#Konya#Ramazan Davulcuları#Bıçaklı Kavga
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 12:19

Konya'nın Kulu ilçesinde ramazan davulcuları arasında çıkan bıçaklı, sopalı 'bahşiş' kavgasında 16 kişi tutuklandı.

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Olay, 20 Mart'ta saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre; ramazan davulcuları arasında 'bahşiş' paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 15 kişi yaralandı.

Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi tamamlananlar ile birlikte toplam 16 kişi, gözaltına alındı.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli tutuklandı.

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#Konya#Ramazan Davulcuları#Bıçaklı Kavga

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