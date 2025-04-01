×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ramazan Bayramı’nın son gününde yollarda son durum

Güncelleme Tarihi:

#Ramazan Bayramı#Tatil#Yolculuk
Ramazan Bayramı’nın son gününde yollarda son durum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2025 14:34

9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden vatandaşların, dönüş yolculuğu erkenden başladı. Ramazan Bayramı’nın son gününde, sürücüler TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Haberin Devamı

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin 4’üncü gününde tatilciler dönüş yolculuğuna başladı. Tatil sebebiyle memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar, İstanbul’a dönüş için yollara düştü. Tatil bitmeden geri dönüş yolculuğuna çıkan sürücüler, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Bolu geçişinde polis ve jandarma ekipleri önlemlerini aldı.

Yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, erken yola çıkmayan sürücülerin ise hafta sonu geri dönüş yolunda yoğunluk oluşturması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ramazan Bayramı#Tatil#Yolculuk

BAKMADAN GEÇME!