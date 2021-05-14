Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde hava durumu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Trakya genelinde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Kırklareli ile Edirne çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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