Ramazan BayramÄ±nda hava nasÄ±l olacak Prof. Dr. Åžen, canlÄ± yayÄ±nda uyardÄ±: GÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak geliyor

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CNN TÃœRK Meteoroloji DanÄ±ÅŸmanÄ± Prof. Dr. Orhan Åžen, canlÄ± yayÄ±nda ÅŸu bilgileri aktardÄ±:

"Cumadan itibaren sÄ±caklÄ±klar biraz dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Bu hafta en sÄ±cak gÃ¼n yarÄ±n olacak Ä°stanbul'da bÃ¼yÃ¼k bir ihtimalle. Ä°stanbul'da 24-25 dereceye kadar Ã§Ä±kabilecek ama cuma gÃ¼nÃ¼nden itibaren yaÄŸmurla beraber sÄ±caklÄ±klar aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±caklÄ±klarÄ± geri verecek. Cuma gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinde, Ege'de ise sabah saatlerinden itibaren yaÄŸmur var. Bu yaÄŸmur gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼, saÄŸanak ÅŸeklinde olacak. SÄ±caklÄ±klar Ä°stanbul'da 17-18 dereceye kadar dÃ¼ÅŸecek.Â

Bayram tatiline baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman cumartesi gÃ¼nÃ¼ arife, pazar gÃ¼nÃ¼ bayramÄ±n 1. gÃ¼nÃ¼ne baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman bÃ¼tÃ¼n batÄ± bÃ¶lgeleri yaÄŸmurlu. Akdeniz BÃ¶lgesi, Ege BÃ¶lgesi ve Marmara BÃ¶lgesi'nde yaÄŸÄ±ÅŸ var. Bu yaÄŸÄ±ÅŸlar gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ ÅŸeklinde olacak. Bu tatil iÃ§in gÃ¼neye sÄ±cak yerlere gideyim diyenler iÃ§in pek gÃ¼zel bir hava deÄŸil. Åžemsiyelerini yanlarÄ±na alsÄ±n. Tatil yerlerinde yaÄŸÄ±ÅŸ durmayacak. BayramÄ±n 3 gÃ¼nÃ¼ de yaÄŸÄ±ÅŸ var. Ä°stanbul'da yaÄŸÄ±ÅŸ pazartesi gÃ¼nÃ¼ kesiliyor ama diÄŸer gÃ¼nlerde yaÄŸÄ±ÅŸ devam edecek.

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TÃ¼rkiye'nin hemen hemen her bÃ¶lgesinde bayramÄ±n 2. gÃ¼nÃ¼nden itibaren yaÄŸmur var. YaÄŸÄ±ÅŸlÄ± bir haftaya gireceÄŸiz. Antalya'da sÄ±caklÄ±k 16'ya kadar dÃ¼ÅŸecek. SÄ±caklÄ±klar ortalamanÄ±n ardÄ±nda.Â GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'da da bayramda da yaÄŸÄ±ÅŸ devam edecek.

"TOZ, Ã‡AMUR OLARAK Ä°NECEK"

BugÃ¼n ve yarÄ±n toz var TÃ¼rkiye'de. Marmara, Ä°Ã§ Anadolu, iÃ§ Ege BÃ¶lgesi, Karadeniz BÃ¶lgesi'nin tamamÄ±nda Kuzey Afrika'dan gelen bir toz var. Bu toz hassas seviyede. Solunum yolu hastalÄ±ÄŸÄ± olanlar, alerjik yapÄ±larÄ± olanlarÄ±n maske takmalarÄ±nda fayda var. Toz, cuma gÃ¼nÃ¼ yaÄŸmurla birlikte Ã§amur olarak inecek. Bayrama giriyorum diye arabalarÄ±nÄ±zÄ± yÄ±kamayÄ±n. Cumartesiden sonra yÄ±kayÄ±n."