Ramazan Bayramı ne zaman, tatili kaç gün olacak? İşte 2022 Ramazan Bayramı tarihi

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Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ramazan Bayramı bu sene mayıs ayında başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre nisan ayında başlayan on bir ayın sultanı ramazan ayının ardından bayrama kavuşulacak. 2022 yılında Ramazan Bayramı arefesi 1 Mayıs tarihine denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek.