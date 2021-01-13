Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan Bayramı 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar şabandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ay olan on bir ayın sultanı ramazan ayında bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirdikten sonra bayramı karşılıyorlar. Ramazan Bayramı arefesi bu yıl 12 Mayıs tarihine denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2021 yılında mayıs ayında gerçekleşecek. Bayramın birinci günü 13 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü ise 12 Mayıs tarihine denk geliyor.

Bayramın 1. Günü: 13 Mayıs Perşembe

Bayramın 2. Günü: 14 Mayıs Cuma

Bayramın 3. Günü: 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte “günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” anlamlarındaki ramad masdarından veya “güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer” mânasındaki ramdâ’ kelimesinden türeyen ramazân kamerî yılın şâbandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır. Bu ay içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getirilir.

En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, Allah'ın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamızı sağlar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize vesile olur. Birçok ayette geçtiği üzere insanoğlu hem nankör hem de unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Ancak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir yudum suyun ya da bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.