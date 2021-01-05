Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2021 Ramazan ayı takvimi!

Yeni yılın gelmesiyle birlikte on bir ayın sultanı Ramazan'a da sayılı günler kaldı. Ramazan ayının yaklaştığı şu günlerde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğu. İşte, 2021 Ramazan ayı hakkında merak edilenler...

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

RAMAZAN AYI'NIN ÖNEMİ

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.