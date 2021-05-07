Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? İşte 2021 Ramazan Bayramı'nın ilk günü

Müslümanlar için ayrı bir önem taşıyan üç aylardan şükür ve bereket ayı olarak adlandırılan Ramazan, tüm bereketiyle geldi ve geçiyor bile. Bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirenler, Şeker Bayramı olarak da anılan 2021 Ramazan Bayramı’nın ilk gününün hangi güne denk geldiğini merak ediyor.

Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren âyetlerin hemen ardından ramazanın insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur’an’ın indirildiği ay olduğu belirtilir ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir (el-Bakara 2/185). Hadis kaynaklarında da Hz. Peygamber’den nakledilen, ramazan ayının fazileti, başlangıcının ve sonunun nasıl tesbit edileceği, süresi ve bu aya mahsus ibadetlerle ilgili çok sayıda rivayet yer almaktadır (Wensinck, el-Muʿcem, “rmḍ” md.).

RAMAZAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

Vatandaşlar 12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan’ın son günü olarak arife günü son kez oruç ibadetlerini yerine getirecekler. Son iftardan sonra bir aylık mübarek Ramazan ayı sonlanmış olacak. 13 Mayıs Perşembe günü bayram namazıyla başlıyor ve 15 Mayıs Cumartesi akşamı son buluyor.

2021 RAMAZAN AYI TAKVİMİ

Ramazan Başlangıcı- 13 Nisan Salı

Kadir gecesi- 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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