Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte 2020 Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan Bayramının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre dini gün ve aylar idrak ediliyor. On bir ayın sultanı ramazan ayı nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. Farz olan oruç ibadetinin bir ay boyunca tutulmasının ardından bayram başlayacak. İşte 2020 yılı Ramazan Bayramı tarihi…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı arefe günü 23 Mayıs olacak. Bayramın birinci günü bu yıl 24 Mayıs tarihine denk geliyor.

Ramazan Bayramı’nın birinci günü: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı’nın ikinci günü: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü: 26 Mayıs Salı

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte “günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” anlamlarındaki ramad masdarından veya “güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer” mânasındaki ramdâ’ kelimesinden türeyen ramazân kamerî yılın şâbandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır.

Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren âyetlerin hemen ardından ramazanın insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur’an’ın indirildiği ay olduğu belirtilir ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.