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Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? İşte detaylar

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Ramazan Bayramı ne zaman 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü İşte detaylar

Ramazan Bayramı 2022 yılında da heyecanla bekleniyor. Müslümanların heyecanla beklediği ramazan ayının idrak edilmesinin ardından sıra Ramazan Bayramı’na gelecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre on bir ayın sultanı ve farz olan oruç ibadeti nisan ayında başladı. Ramazan Bayramı arefe gününde son oruç tutulacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü?

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Ramazan Bayramı tatili ile ilgili araştırmalar hızlanıyor. Ramazan Bayramı her yıl idrak edilen dini bayramlardan biridir. Sevgi ve kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı bayramlarda Müslümanlar bir araya geliyor, sevdiklerini ziyaret ediyorlar. Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs tarihine denk geliyor. İşte Ramazan Bayramı tarihi ve tatili hakkında bilgiler

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı ne zaman 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü İşte detaylar

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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek.

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak. Henüz konu hakkında bir açıklama yapılmadı.

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