Ramazan Bayramı 2020 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı için heyecan giderek artıyor. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden selamet olan Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre ilk oruç 24 Nisan’da tutulacak. Bir ay tutulan ve farz olan orucun ardından ise bayram başlayacak.
Ramazan Bayramı her yıl büyük bir coşku ile karşılanıyor. Vatandaşlar, “Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?” sorusunu yanıtını öğrenmek istiyorlar. Aynı zamanda tatil planlarını yapacak olanlar bayram tatilinin kaç gün olduğunu merak ediyorlar. Nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek olan Ramazan ayının ardından bayram başlayacak ve üç gün boyunca devam edecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2020 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 23 Mayıs olacak. Bayramın birinci günü bu yıl 24 Mayıs tarihine denk geliyor.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu yıl bayramın denk geldiği tarihler şu şekilde:
Ramazan Bayramı’nın birinci günü: 24 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı’nın ikinci günü: 25 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü: 26 Mayıs Salı
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