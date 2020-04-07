MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRamazan Bayramı 2020 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
GeriGündem Ramazan Bayramı 2020 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 07.04.2020 - 12:28,Son Güncelleme:/

Ramazan Bayramı 2020 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ramazan Bayramı 2020 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Abone Olgoogle-news

Ramazan Bayramı için heyecan giderek artıyor. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden selamet olan Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre ilk oruç 24 Nisan’da tutulacak. Bir ay tutulan ve farz olan orucun ardından ise bayram başlayacak.

Ramazan Bayramı her yıl büyük bir coşku ile karşılanıyor. Vatandaşlar, “Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?” sorusunu yanıtını öğrenmek istiyorlar. Aynı zamanda tatil planlarını yapacak olanlar bayram tatilinin kaç gün olduğunu merak ediyorlar. Nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek olan Ramazan ayının ardından bayram başlayacak ve üç gün boyunca devam edecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 23 Mayıs olacak. Bayramın birinci günü bu yıl 24 Mayıs tarihine denk geliyor.

Ramazan Bayramı 2020 ne zaman başlıyor Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu yıl bayramın denk geldiği tarihler şu şekilde:

Ramazan Bayramı’nın birinci günü: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı’nın ikinci günü: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü: 26 Mayıs Salı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle