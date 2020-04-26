Ramazan Bayramı 2020 ne zaman başlar? Ramazan Bayramı başlangıç tarihi hangi gün?

Ramazan Bayramı ne zaman başlar? sorusu araştırılıyor. Ramazan Bayramı hangi gün başlayacak? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre dini gün ve aylar idrak ediliyor. Recep ve şaban aylarının ardından mübarek ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan’da başladı. Nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek olan Ramazan ayının ardından bayram başlayacak ve üç gün boyunca devam edecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 23 Mayıs olacak. Bayramın birinci günü bu yıl 24 Mayıs tarihine denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu yıl bayramın denk geldiği tarihler şu şekilde:

Ramazan Bayramı’nın birinci günü: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı’nın ikinci günü: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü: 26 Mayıs Salı