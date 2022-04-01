Ramazan başlıyor

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Üç ayların sonuncusu ramazan, 2022 yılı Diyanet takvimine göre yarın başlayacak. İlk teravih namazı bu akşam yatsı namazından sonra kılınacak. İstanbul’da ilk teravih namazı 20.57’de olacak. “Bin aydan daha hayırlı” olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan’da idrak edilecek. Diyanet takvimine göre bu yıl son oruç ise 30 Nisan’da tutulacak. Ramazan ayının ilk günü en erken imsak saat 04.14’te Iğdır’da, son imsak ise 05.25’te İzmir’de gerçekleşecek.

FİTRE 40 LİRA OLDU

Din İşleri Yüksek Kurulu’nca, fitre miktarı 40 lira olarak belirlendi. Ramazan etkinlikleri ay boyunca “Doğruluk” temasıyla yapılacak. Salgın nedeniyle cemaatle kılınamayan teravih namazları camilerde cemaatle birlikte kılınacak. Bu süreçte devam eden tedbirlere de uyulacak. Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetleri büyük oranda yüz yüze yapılacak. Camilerdeki mukabeleye katılamayacak olan vatandaşlar, Ramazan ayı boyunca her gün Diyanet TV’de okunacak mukabeleleri takip edebilecekler. Müftülüklerce uygun görülen cami ve mescitlerde ‘Hatimle Teravih Namazı’ kılınacak. ‘Alo 190 Dini Bilgilendirme Hattı’, Ramazan ayı boyunca haftanın 7 günü 08.00-22.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetinde olacak. Etkinliklerin çoğu teravih namazı sonrasına bırakılacak. (Meltem ÖZGENÇ / ANKARA)

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AYASOFYA’YA DA MAHYA TAKILDI

RAMAZAN ayı öncesi son hazırlıklar yapılırken, birçok tarihi caminin minarelerinde mahyalar da yakıldı. Ayasofya’nın Yerebatan Sarnıcı’na bakan minareleri arasına da ‘La İlahe İllallah’ yazılı mahya asıldı. Mahyayı 400 yıllık geleneğin son temsilcilerinden Kahraman Yıldız ve ekibi hazırladı. Yıldız, “15 gün durmadan çalıştık. ‘La İlahe İllallah’ yazısına 162 adet normal ampul, 8 tane de kırmızı gitti” dedi. (Eyüp SERBEST / İSTANBUL)