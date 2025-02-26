Ramazan ayında beslenme uyarısı... ‘Yemek, iftara yakın zamanda masaya konmalı’

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Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, ramazan ayında gıda güvenliği hakkında dikkat edilmesi gereken konulara değindi. Ramazan ayında beslenme şeklinin değiştiğini vurgulayan Toprak, "Ramazan ayında özellikle açlık süresinin uzaması, fiziksel aktivitenin azalması nedeniyle yediğimize, içtiğimize daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki bu her zaman dikkat etmemiz gereken bir şey. Özellikle iftarda yediklerimizi sahura kadar ortada bırakmamamız gerekiyor. Yiyebileceğimiz kadar ürünü ısıtıp, tüketmek gerekiyor. Sıklıkla yemeği ısıtıp soğutmamız gıda zehirlenmesine ve hastalıklara neden olabilir. Ayrıca verilen yemek siparişlerinde masaya gelen ürünün iftara yakın zamanda konması da önemli. Bu ürünlerin masada çok fazla beklememesi gerekiyor. Özellikle et ve süt ürünlerine dikkat etmek gerek.

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Yaptığımız yemekler eğer etli ise maksimum 2 gün, sebze yemeklerini ise 3 ya da 4 günden fazla dolapta tutmamak gerekiyor. Bunun yanında yaptığımız alışverişlerde aldığımız ürünlerin son tüketim tarihlerine bakmamız önemli. Donuk ürünleri en son alıp, hızlıca dolaba koymak gerekiyor. Soğuk yemekleri soğukta, sıcak yemekleri de sıcakta muhafaza etmek gerekiyor. Özellikle yemekleri 65 derecenin üzerinde servis etmeli. Pişme derecelerine bakmalı et, yumurta ve tavuk gibi ürünleri çiğ tüketmemek veya az pişmiş tüketmemek önemli" ifadelerini kullandı.

'GIDA KOLİSİNİNE TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİ KOYMAMAK LAZIM'

Ürünlerin yapım, saklama ve tüketim aşamalarında özensizliğin gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini belirten Uğur Toprak, "Bakterinin yani toksinin yoğunluğuna göre, gıda zehirlenmesi ölüme dahi götürebilir.

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Ramazan kolilerini hazırlarken, içindeki ürünlere dikkat etmek önemli. Konserve değilse kavurma gibi ürünleri koliye koymamak gerekiyor. Çünkü soğuk zincir bozulmuş olur. Bunlar gıda zehirlenmelerine sebep olur. Ürünlerin son tüketim tarihi yaklaşmışsa, koliye koymamamız gerekiyor. Yine gıda kolisine temizlik ürünlerini koymamak lazım" dedi.

RAMAZAN AYI ZEHİR OLMASIN

Ramazan yemekleri için restoranları tercih edenleri de uyaran Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşletmenin hijyenine dikkat etmek önemli. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kayıt belgesi asılı olmalı. Ustaların temizliğine bakmak gerekli. Yemeğin de iftara yakın saatte masaya konması gerekiyor.

Ramazan ayı kış mevsimine denk geldi. Fiziksel aktiviteler azaldı. Fazla kilo almaya yol açabilir. Obeziteye neden olmaması için yediklerimize dikkat etmemiz lazım. İftardan sonra ise su tüketimi de bizim için önemli. Bizim için önemli zamanlardan olan ramazan ayının zehir olmaması için sağlıklı bir şekilde bu dönemde de beslenmek gerekiyor"

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ESNAF VE MÜŞTERİ HİJYENE DİKKAT EDİYOR

Restoran işletmecisi Eymen Taşdöken (32), "Hijyen kuralları bizim için çok önemli. Hem ustalarımızın hijyenine hem de servis anındaki o yoğunlukta buna dikkat ediyoruz. Ürünleri alırken çok hassas davranıyoruz. Et ve sebze ürünlerini dikkatli seçiyoruz. Aldığımız yerler her zaman bellidir. Özellikle eti aldığımız kasaplardan, kesim raporlarını istiyoruz. Helal kesim ve sağlıklı ürün olmasına dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Restoranda yemek yiyen kurye Mehmet Çelik (37) ise "Önemli olan dengeli beslenmek. Bilindik mekanda, bilindik yerde yemek daha iyi. Hijyen benim için önemli. Ramazanda yediklerimize dikkat etmek önemli" dedi.

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Müşterilerden kasap Ertuğrul Sönmez (43) de "Ürünün sağlıklı olmasına dikkat ederim. Kasap olarak yerel mezbahalarda hayvanı kestiriyorum. Devlet veterineriyle ve sağlık raporuna dikkat ediyorum. Herhangi bir lokantaya gidersem de temizliğine bakarım" ifadelerini kullandı.