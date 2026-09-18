Ramazan Arıkan’ın oğlu şüpheli Batuhan Arıkan: Patlarsak ablamın yüzünden patlarız

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Emlak zengini Ramazan Arıkan’ın halk arasında ‘dana deviren’ denilen bir ilaçla öldürülmesine ilişkin; aralarında iki çocuğu, eski eşi ve eski eşinin sevgilisi ve söz konusu ilacın temin edilmesinde şüphelilere yardım ettiği iddia edilen ve GATA’da temizlik görevlisi olduğunu belirten Ertan Ede, avukat Özge T. hakkında dava açılmıştı. Dava dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sürdürdüğü soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında 13 Şubat tarihinde dinleme kararı aldı. İddianamede, “Şüphelilerin tape kayıtlarının yapılan incelemesinde; olay hakkında konuşmaktan kaçındıkları, tedbirli davrandıkları ve sık sık birbirlerine telefonlarındaki kayıtları silmeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulundukları” belirtildi.

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‘TELEFONU TEMİZLE’ TALİMATI

Öldürülen işinsanı Ramazan Arıkan’ın oğlu Batuhan Arıkan ile Mustafa Ünal arasındaki 5 Mart tarihli görüşme dikkat çekti. Batuhan Arıkan’ın, “Biz zaten patlarsak ablam (Hacer Sude Arıkan) yüzünden patlarız” sözlerine Ünal, “La oğlum patlayacak bir şeyimiz yok, adını sen getir, ne yaptık da patladık yani?” şeklinde yanıt verdiği belirlendi. Batuhan Arıkan, bu konuşmaya ilişkin ifadesinde, “Ayrıntılı olarak anlattığım olayların ortaya çıkacağından korktuğum için böyle bir söz söyledim. İşlediğimiz suçun ortaya çıkmasından çekindim” açıklamasında bulundu. Batuhan Arıkan’ın kimliği belirlenmeyen bir şahısla yaptığı görüşmede ise “Telefona format attıydım, sıfırladım telefonu” ifadelerini kullandı. Arıkan, ifadesinde neden telefonuna format attığına ilişkin soruya, “Konuşmamda geçen, format attığım telefon budur. Format atmaktaki amacım, olaya dair Mustafa Ünal ile olan WhatsApp görüşmelerini silmek istememdir” dedi.

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Tape kayıtlarına göre dikkat çeken bir diğer görüşme ise şüpheli Mustafa Ünal ile Ramazan Arıkan’ın eski eşi Sultan Seki arasında 5 Mart tarihinde gerçekleşti. Ünal, “Telefonunu bir temizle” talimatı verirken Sultan Seki ise “Hee... Dur, senle konuşurken yapayım” dediği tespit edildi Ünal’ın, ilacın teminine ilişkin şüpheli avukat Özge T. ile yaptığı görüşmede de benzer bir diyalog geçtiği anlaşıldı. Şüpheli Özge T.’nin, “Bana attıktan sonra senden gelen mesajların hepsini sil, hepsini sil dayı; telefonda bir şey kalmasın” uyarısında bulunduğu görüldü.

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O İLACIN PROSPEKTÜSÜ BULUNDU

Cinayetten sonra şüpheli Mustafa Ünal’ın telefon kayıtlarını sildiği ancak yapılan teknik çalışmalar sonucunda söz konusu verilerin geri getirildiği belirlendi. Geri getirilen veriler içinde, Ramazan Arıkan’ın öldürülmesinde kullanılan ilacın prospektüsünün fotoğrafına da ulaşıldı. Ünal ifadesinde, “Bu prospektüs resmini bana Sultan Seki göndermişti. Sultan Seki, telefonundan bir şeyleri silmeden önce bana atardı” iddiasında bulundu.

Geri getirilen görüşmelerde Ünal’ın, avukat Özge T.’ye “Adamlar arıyor, ilaç bul” dediği belirlendi. Ünal ifadesinde, “İlaç ile neyi kastediyorsunuz?” sorusuna, “Ben o cümledeki ilaç kelimesiyle, o dönemlerde tanıştığım ve sorunlar yaşadığım bir kadını kastettim. Bu avukat Özge isimli şahsın da bir sürü torbacı müvekkili vardı; kadına vermek için uyuşturucu ilaç bulmasını istedim” yanıtını verdi.

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İLAÇ BULMAK İÇİN MESAJ ATTILAR

ŞÜPHELİ avukat Özge T. alınan ifadesinde, Mustafa Ünal ile ailecek görüştüklerini belirterek Ramazan Arıkan’ın öldürülmesine ilişkin şunları söyledi: “Mustafa Ünal bana Ramazan Arıkan isimli bir şahıs olduğunu, malvarlığının çok olduğunu söyleyerek ‘Bu malları nasıl alabiliriz?’ şeklinde sorular sordu. Ben de hukuki bilgilendirmeyi yaptım. Ancak hukuki sürecin uzun zaman alacağını, kendisinin başka bir fikri olduğunu söyledi. Ben konunun farklı bir boyuta gideceğini anladım ve Sultan Seki’ye ‘Hukuki danışmanlık yapabilirim, başka bir şeye karışmam’ dedim. Mayıs 2025 ayının sonuna doğru Mustafa Ünal ile bir görüşme daha yaptım. Sultan Seki’ye yardımcı olmayacağımı; hem bu hukuki işlere hem de diğer bahsetmiş oldukları işlere yardımcı olmayacağımı, saçma sapan düşüncelere girdiklerini belirttim. Sultan Seki ile iletişimimi kestim.”

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Avukat Özge T., Ünal’ın kendisine attığı, “Adamlar arıyor, ilaç bul” mesajına ilişkin olarak da “Sultan Seki ve Mustafa Ünal, miras yoluyla kazanım elde edebilmek için bana ‘İlaç bul’ diye mesaj attılar.

‘İŞİN BOYUTUNUN DEĞİŞTİĞİNİ ANLADIM’

Ben de işin boyutunun değiştiğini anlayarak anlattığım şekilde bir tutum içerisine girdim. İlaç ile ilgili cevabım ise yazışmalarda mevcuttur” dedi. Ünal’ın geri getirilen mesajlarında, “Neredeyse ben gider alırım, adam açmıyor telefonu. Ben Özge’ye paranızı teslim edeceğim, sizinle iş yapılmaz, siz adamın başını ağrıtırsınız” şeklindeki mesaja, şüpheli avukatın “... Dayı, ilaçlar adamda sanırım. Ferdi burada mı, Ortaca’ya döndü mü, konuştunuz mu?” yanıtını verdiği belirlendi. Özge T. ifadesinde bu mesaja ilişkin olarak ise “Ben mesajın içeriğini kabul etmiyorum” dedi.

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‘YALANDAN AĞLAYAYIM’

- RAMAZAN Arıkan’ın kızı Hacer Sude Arıkan’ın arkadaşı Hazal Ç. tanık olarak alınan ifadesinde, “Ramazan Arıkan’ın Çankırı ilindeki cenaze törenindeyken Sultan Seki, öğretmen kuzenine ‘Gideyim az daha yalandan ağlayayım’ dedi. Bu dediklerini duydum. Çankırı’dan arkadaşlarım beni almaya geldiği zaman Sultan ve Sude arkadaşlarımın yanına geldi. Yine burada da Sultan’ın ‘İçeri gideyim de az daha yalandan ağlayayım’ dediğini duydum” iddiasında bulundu.