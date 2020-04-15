Ramazan 2020 ne zaman başlıyor? Ramazan ve ilk oruç başlangıç tarihi ne zaman?

Ramazan ayı 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar, “Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak?” sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre üç aylar 25 Şubat tarihinde başladı. Recep ve şaban aylarını ardından sıra on bir ayın sultanına gelecek. Farz olan oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayı 24 Nisan’da başlayacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan’da başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

İlk oruç 24 Nisan’da tutulacak. Müslümanlar bir gün önce sahura kalkacaklar.

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

İlk teravih namazı 23 Nisan’da kılınacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "Kadir Gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.