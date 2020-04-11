Ramazan 2020 ne zaman, ayın kaçında başlıyor? İşte Ramazan ayı başlangıç tarihi

Ramazan ayı her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla bekleniliyor. Farz olan oruç ibadetinin yerine getirildiği on bir ayın sultanı, üç aylar içerisinde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre bu yıl üç aylar 25 Şubat’ta başladı. Recep ve Şaban aylarının ardından Ramazan ayı nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Peki Ramazan ayın kaçınca başlıyor?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan’da başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

İlk oruç 24 Nisan’da tutulacak. Müslümanlar bir gün önce sahura kalkacaklar.

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

İlk teravih namazı 23 Nisan’da kılınacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "Kadir Gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.