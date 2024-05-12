Ramallah Belediye Başkanı İstanbul’da

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Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kentinin Belediye Başkanı Issa Raja Kassis, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuğu oldu. Başkan Kassis’i Emirgan’daki Beyaz Köşk’te ağırlayan İmamoğlu, “Filistin halkının haklı mücadelesinin yanındayız. Ne yazık ki katliama dönen bu saldırının sona ermesi gerektiğini, her yerde sesimizin son noktasına kadar haykırarak dile getiriyoruz” dedi.

Ramallah Belediye Başkanı Kassis de durumun çok kötü olduğunu belirterek “Bütün gözler Gazze’de ama Batı Şeria’da da durum, gün geçtikçe ciddileşiyor. Böyle bir durumda, insanların üzerindeki gerginliği almak ve yerel hizmetleri sürdürmek, yerel hükümetler için çok zorlu bir durum. Biz de sizin gibi genç bir toplumuz. Bu topraklarda var olmak için direniyoruz. Ülkemiz için ölmek istemiyoruz, ülkemiz için yaşamak istiyoruz” dedi.