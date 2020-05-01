Rakun köpeği nedir ve nerede yaşar? Koronavirüs mü yayıyor?

Rakun köpeği Doğu Sibirya, Kuzey Çin, Kuzey Vietnam, Kore ve Japonya'ya özgüdür. 1927 ve 1957 yılları arasında, kürk yetiştiriciliği ile tanınmıştır. Rakun köpekleri, Finlandiya, İsveç, Norveç, Polonya, Romanya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerden kuzey ve batı Avrupa'da yaygın, Slovakya, Almanya, Fransa, Avusturya ve Macaristan'da görülmektedir.

Orman, orman sınırları veya yoğun bitki örtüsünün bulunduğu bataklıklar ve sazlık alanlarını tercih eder. Rakun köpekleri deniz seviyesinden 3 kilometre yukarıda bulunur.

HER ŞEYİ YİYEN TÜRDEN

Rakun köpeği her şey yiyici hayvanlardır: fareler, kuşlar, balıklar, sülükler, böcekler, meşe meyveleri, fındıklar, böğürtlenler ve diğer meyveler yemek listesinde yer alır. Yuvalarını yerde kuran kuşların yumurtalarını yemeyi de sever. Leş ile de beslenebilir. Genellikle ağaçlara tırmanmak yerine, yiyeceklerini yerde, özellikle çalılıklarda ve su kıyılarında arar. Ama kavisli tırnakları yardımıyla ağaçlara da tırmanabilirler.

Rakun köpeği tekeşli bir hayat sürer. Dünyaya getirdikleri 6-10 yavruyu birlikte besleyip büyütürler.

Rakun köpegi köpekgiller familyasının tek kış uykusuna yatan üyesidir.

Rakun köpeğinin doğal düsmanları Avrasya vaşağı, kurt, boz ayı ve rakun köpeğinin yavrularını avlayan puhudur.

KORONAVİRÜS MÜ YAYIYOR?

SARS-CoV’nun rezervuarı tam olarak tespit edilmemekle birlikte Himalaya maskeli palmiye misk kedisi, Çin yaban gelinciği porsuğu ve rakun köpeği gibi bazı vahşi hayvanların enfeksiyon kaynağı olabileceğine dair kanıtlar bulunmuştur