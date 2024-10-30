Rakora 26 milyon Euro’luk yatırım

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Yeni yatırım ile kapasiteyi yüzde 20 artırdıklarını söyleyen Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, “Bu ortamda yeni yatırım yapmak, yeni firma almak çok akıl kârı değil ama biz yine de rahat durmuyoruz, araştırıyoruz. Avrupa’da kendi sektörümüze yakın uygun firma bulursak almayı düşünüyoruz” dedi.

Mesan Kilit’i İngilizlere sattıktan sonra RSM Grup olarak kablo rakoru imalatı ve medikal ekipmanlar üreten Bimed’in çoğunluk hisselerini satın aldıklarını söyleyen Mertöz, yeni satın almalar peşinde olduklarının da altını çizdi.