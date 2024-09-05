‘Rakibimiz artık diğer partiler değil’

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Sivas Kongresi’nin yıldönümü programının ardından İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı’na katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açılış konuşmasında özetle şunları söyledi: “Şimdi bize düşen örgütümüzün ve milletimizin beklentilerine göre demokratik bir tüzük yapmak, güçlü bir program yapmak için ilk adımları atmak ve o programı kısa süre içinde hayata geçirmek ve yeni bir kongreyle yürürlüğe sokmak, kısır kavgalarla, şahsi tartışmalarla değil, nitelikli tartışmalarla ve kavga etmeden nitelikli bir süreci hep birlikte yürüterek, milletin gündeminden başka bir gündemi konuşmadan, bizi çekmek istedikleri kutuplaşma oyunlarına asla gelmeden, birlik ve beraberlik içinde genel seçimlere gitmek, özgüvenli siyasetten ödün vermeden geleceğe yürümek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini ilk genel seçimlerde iktidar yapmaktır.

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TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL

Türkiye’nin birinci partisinin rakibi artık diğer siyasi partiler değildir. Hedefimiz yerel seçimlerde aldığımız yüzde 38’lik oyu yüzde 50’nin üzerine çıkarmak için milletle kurduğumuz bağı çok daha güçlü hale getirmektir. Diğer partilerin hedefi bize ulaşmak, bizim hedefimiz ise kendi başarı çıtamızı daha da yukarıya çıkarmaktır. Artık Türkiye, eski Türkiye değildir, olmayacaktır. Milleti bölerek, ayrıştırarak iktidarda kalma dönemi kapanmak üzeredir. Çünkü onların karşısında artık milletin hakkının yegâne savunucusu olan bir Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye’nin tüm renklerini kucaklayan Türkiye ittifakı vardır. Bugün Türkiye, artık gitmekte olan bir hükümetin neden olduğu ağır sıkıntılar içindedir. Emekliler, asgari ücretliler, üreticiler ‘geçinemiyoruz’ diye feryat etmekte, sokakta ve meydanlarda ses yükseltmektedirler. Ancak biz ‘İktidar başarısız olursa biz iktidar oluruz’ diye beklemedik, beklemiyoruz, beklemeyeceğiz.”

İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZ

Özgür Özel daha sonra sosyal medya mesajında da “İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayımızı, 105 yıl önce partimizin 1’inci Kongresi’nin yıldönümünde yine Sivas’tan başlattık. “Partimizi iktidar yapmak için iktidar yürüyüşümüz Sivas’tan başlıyor. Bu ülkeyi yeniden Gazi’nin partisi yönetene kadar devam edeceğiz” dedi.

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HER SORUNA DOĞRU ÇÖZÜM ÖNERİMİZ VAR

CHP’nin artık ‘milletin umudu’ haline geldiğini kaydeden Özgür Özel, şöyle devam etti: “En güçlü alternatifi milletin gönlündeki tek umut olarak yürüyeceğiz. Bizim her soruna doğru bir tespitimiz ve doğru bir çözüm önerimiz mevcuttur. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi, tüm mikro sorunların yanı sıra Türkiye’nin önüne makro bir hedef de koymaktadır. O hedef, Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefidir. Hedefimiz, Balkan coğrafyasıyla, Türki Cumhuriyetlerle en iyi ilişkileri yeniden kurmak ve en ileri noktaya getirmektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan ile olan ilişkilerimizi aynı milletin farklı devletleri olduğu gerçeğini inkâr etmeden, ancak üstten ve buyurgan bir dille değil, dost ve kardeş bir ülke bağıyla oluşturmak ve sürdürmektir. Diğer yandan Rusya ve Çin gibi güçlü devletlerle, diplomatik ilişkilerin en iyi şekilde geliştirilmesi, en üst noktaya getirilmesi ve sürdürülmesi, partimizin iktidar yürüyüşünde de iktidarı boyunca da terk etmeyeceği bir yol haritasıdır.”

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BİR ASIR ÖNCEKİ AZİMLE ÇALIŞIYORUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile AK Parti milletvekilleri Abdullah Güler, Hakan Aksu ve Rukiye Toy, CHP Milletvekili Ulaş Karasu, MHP Milletvekili Ahmet Özyürek ve il protokolü Sivas Kongresi’nin 105. yıldönümü kutlamalarına katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tarihi kongrenin yapıldığı Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi’nde, Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı kongrenin temsili izlendi. Müze bahçesinde devam eden törende açıklama yapan Özel, “Bugün tüm adımlarımızı 105 yıl önce Sivas’ta atılan kararlarla, bağlılık içinde atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi korumak ve yüceltmek için bir asır önceki azimle çalışıyoruz. Hedefimiz gelecek nesillere daha güçlü, daha zengin, daha özgür ve daha adil bir Türkiye’yi miras bırakmaktır. Bu bizim tarihi sorumluluğumuzdur” dedi.