Raket stili ‘NFT’ oldu

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Twitter hesabı üzerinden, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masa tenisindeki merak edilen raket tutuşu Nitelikli Fikri Tapu’ya (NFT) dönüştü ve Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından kendilerine hediye edildi” paylaşımını yaptı.

ÇİN, JAPON TARZI

Erdoğan, raket tutma stiliyle ilgili şunları söylemişti: “Dünyada masa tenisinde çok farklı stiller var. Türkiye’nin klasik bir raket tutma tarzı vardır, dünyada da o tarz kullanılır. Raketin sap kısmından tutulur. Çinlilerin, Japonların tutuş stili benimki gibi, ben onları örnek alıyorum. Fena da değil, işe yarıyor. Futbolda da plase, trivela vardır. Kendine özgü netice alışları var. Ben de raketle bu noktada işime yaradı, iyi de gidiyor. Bundan sonraki süreçte diğerini öğrenecek halim yok.”

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NFT’YE TÜRKÇE İSİM

İngilizcedeki popüler ismiyle ‘non-fungible token-NFT’, dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen, bir dijital defterde depolanan veri birimi. Ali Taha Koç, geçen ay sosyal medya hesabından yayınladığı videoda NFT’nin Türkçe karşılığının “Nitelikli Fikri Tapu” olarak belirlendiğini açıklamış, Ankara Üniversitesi bünyesinde 2021-2022 Bahar Dönemi’nde “NFT’ye Giriş” dersi açıldığını söylemişti.