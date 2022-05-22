Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Raket stili ‘NFT’ oldu

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Masa Tenisi#NFT
Raket stili ‘NFT’ oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masa tenisindeki raket tutuşu Nitelikli Fikri Tapu’ya (NFT) dönüştürülerek kendisine hediye edildi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Twitter hesabı üzerinden, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masa tenisindeki merak edilen raket tutuşu Nitelikli Fikri Tapu’ya (NFT) dönüştü ve Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından kendilerine hediye edildi” paylaşımını yaptı.

ÇİN, JAPON TARZI

Erdoğan, raket tutma stiliyle ilgili şunları söylemişti: “Dünyada masa tenisinde çok farklı stiller var. Türkiye’nin klasik bir raket tutma tarzı vardır, dünyada da o tarz kullanılır. Raketin sap kısmından tutulur. Çinlilerin, Japonların tutuş stili benimki gibi, ben onları örnek alıyorum. Fena da değil, işe yarıyor. Futbolda da plase, trivela vardır. Kendine özgü netice alışları var. Ben de raketle bu noktada işime yaradı, iyi de gidiyor. Bundan sonraki süreçte diğerini öğrenecek halim yok.”

Haberin Devamı

NFT’YE TÜRKÇE İSİM

İngilizcedeki popüler ismiyle ‘non-fungible token-NFT’, dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen, bir dijital defterde depolanan veri birimi. Ali Taha Koç, geçen ay sosyal medya hesabından yayınladığı videoda NFT’nin Türkçe karşılığının “Nitelikli Fikri Tapu” olarak belirlendiğini açıklamış, Ankara Üniversitesi bünyesinde 2021-2022 Bahar Dönemi’nde “NFT’ye Giriş” dersi açıldığını söylemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Masa Tenisi#NFT

BAKMADAN GEÇME!

Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein
Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık
Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli

BAKMADAN GEÇME!

Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein
Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık
Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli