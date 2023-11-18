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Rakel Dink’ten tahliye yorumu: Mesele 3-5 yıl değil

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#Hrant Dink Vakfı#Rakel Dink#Tahliye
Rakel Dink’ten tahliye yorumu: Mesele 3-5 yıl değil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 07:00

Hrant Dink Vakfı'nın düzenlediği 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Azınlık Hakları Konferansı'na Rakel Dink de katıldı.

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Dink konferans açılışında yaptığı konuşmada Ogün Samast'ın tahliye edilmesi konusunda şöyle dedi: "Bir kez daha adaletsizliği yüzümüze çarpıp yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi. Şunu bir kez daha hatırlattılar; Hrant'ın cinayetini konuşmadan Türkiye'de azınlık haklarını konuşmak mümkün değildir. 

SEMBOLİK ANLAMI VAR

Tetikçinin serbestçe dolaşmasının elbette sembolik anlamı var. Hrant'ın cinayet davasında adaletin yerini bulmasındaki mesele hiçbir zaman şu veya bu kişinin 3-5 yıl fazla veya az ceza alması değildir. Daha ilk günden bu davada adaletin yerini bulması, ülkenin demokratikleşmesi için olmazsa olmazdır dedik. Şimdi kalkıp bu karar memleketimize hayırlı, uğurlu olsun mu diyelim?”  

 

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#Hrant Dink Vakfı#Rakel Dink#Tahliye

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