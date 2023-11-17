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Rakel Dink'ten Ogün Samast'ın tahliyesiyle ilgili açıklama: Yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi

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#Rakel Dink#Hrant Dink#Ogün Samast
Rakel Dinkten Ogün Samastın tahliyesiyle ilgili açıklama: Yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 12:06

Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, Ogün Samast'ın tahliyesiyle ilgili “İki gün önce hepinizin bildiği gibi Hrant'ın katili olduğu söylenen kişiyi serbest bıraktılar. Bir kez daha adaletsizliği yüzümüze çarpıp yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi" ifadelerini kullandı. Rakel Dink, "Tetikçinin serbestçe dolaşmasının elbette sembolik anlamı var" dedi.

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Hrant Dink Vakfı'nın düzenlediği 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Azınlık Hakları Konferansı'na Hrant Dink'in eşi Rakel Dink de katıldı. Dink konferans açılışında yaptığı konuşmada Ogün Samast'ın tahliye edilmesine değindi.

Rakel Dink, “İki gün önce hepinizin bildiği gibi Hrant'ın katili olduğu söylenen kişiyi serbest bıraktılar. Bir kez daha adaletsizliği yüzümüze çarpıp yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi. Şunu bir kez daha hatırlattılar. Hrant'ın cinayetini konuşmadan Türkiye'de azınlık haklarını konuşmak mümkün değildir. Nerede, nasıl bir yerde yaşadığımızı bilerek yaşıyoruz elbette. Tetikçinin serbestçe dolaşmasının elbette sembolik anlamı var" dedi.

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"KARANLIĞIN SORGULANMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK"

Rakel Dink, "Hrant'ın cinayet davasında adaletin yerini bulmasındaki mesele hiçbir zaman şu veya bu kişinin 3-5 yıl fazla veya az ceza alması değildir. Daha ilk günden beri karanlığın sorgulanması gerektiğini söyledik. Bu davada adaletin yerini bulması, ülkenin demokratikleşmesi için olmazsa olmazdır dedik. Şimdi kalkıp bu karar memleketimize hayırlı, uğurlu olsun mu diyelim" ifadelerini kullandı.

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#Rakel Dink#Hrant Dink#Ogün Samast

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