Rakamlarla konukevleri

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MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ve CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban’ın kadın konukevlerine ilişkin soru önergelerini yanıtlayan Bakan Yanık, şu bilgileri verdi: “2022 yılı mart ayı itibarıyla 81 ilimizde bakanlığımıza bağlı 112 kadın konukevi bulunmaktadır. 2021 yılında ülkemizdeki toplam 149 kadın konukevinde 61 bin 167 kadın ve 26 bin 428 çocuk olmak üzere toplam 87 bin 595 kişi hizmet almıştır.

Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkındaki Yönetmelik kapsamında kadın konukevlerinden hizmet alan ve geliri bulunmayan kadın ve beraberindeki çocuklarına yönelik harçlık ödemesi yapılmaktadır. Her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının otuzda birine kadar günlük ödeme yapılabilmektedir. Bakanlığımıza bağlı kadın konukevlerinde 2020 yılında 5 bin 725 kişi, 2021 yılında 5 bin 451 kişi, 2022 yılı mart ayı itibarıyla 1479 kişi harçlık hizmetinden faydalanmıştır.

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KONUKEVİNDE 1036 ÇOCUK

Bakanlığımıza bağlı kadın konukevlerinden hizmet alan kadın ve çocuklara yönelik yapılan ayni yardımlar bağış ürünlerinden oluşmamaktadır. Hizmet alanlara yönelik sağlanan kıyafet yardımları sıfır olarak satın alınıp hizmet alanın yaş ve fiziksel gelişimine uygun şekilde dağıtılmaktadır. Kadın konukevlerinden hizmet almakta olan tüm ihtiyaç sahibi kadın ve çocuklar bu yardımdan faydalanabilmektedir.

Bakanlığımıza bağlı kadın konukevlerinde kalan 2020 yılında 4 bin 442, 2021 yılında 3 bin 713 ve 2022 yılı mart ayı itibarıyla bin 36 çocuk, kreş ve çocuk kulübü hizmetinden faydalanmıştır.

Kadın konukevinin kapasitesinin dolu olması nedeniyle konukevi hizmeti alamayan kadın bulunmamaktadır.

2022 yılı itibarıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Malatya, Mersin, Samsun ve Kocaeli olmak üzere 11 ilde 13 kadın konukevi ihtisas kuruluş olarak hizmet vermektedir. Kadın konukevlerinde kadınların ve beraberindeki çocuklarının şiddetsiz bir ortamda, yaşadıkları travma ile başa çıkabilmeleri, güçlenmeleri ve yeniden sağlıklı ilişkiler sürdürebilmelerine destek olmak üzere mesleki çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, kadınlar ve beraberindeki çocukları için güvenlik planları oluşturulmakta, koruma ve gizlilik karar sürelerinin takibi yapılmaktadır.

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GİDECEK YERİ YOKSA

Kadının gidecek başka bir yeri olmaması ya da kendinin veya çocuğunun öğrenim durumu, tedavi görmesi, doğum yapmış olması gibi durumlarda yazılı talebi alınarak konukevinden hizmet alma süreci uzatılabilmektedir.”