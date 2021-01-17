Rahşan Ecevit’e birinci yıl anması

Rahşan Ecevit iyi bir ressam, yazar ve siyaset insanıydı. Bülent Ecevit’le olan aşkları da dillerdeydi. Bülent Ecevit, Rahşan Hanım’a olan aşkını, “Gökler gibi sardı dünyayı/yağmur gibi sızdı dünyaya/dünya kadar oldu sevgimiz. El ele büyütüp el ele derdik/ El ele derip insana verdik/verdikçe çoğalan sevgimizi” dizeleriyle anlatmıştı.

Ecevit Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, pandemi nedeniyle yüz yüze bir anma yapamayacaklarını belirterek, Rahşan Ecevit’i sevenlerin çevrim içi bir araya gelerek onu en iyi şekilde yâd edeceklerini söyledi.

‘YARIM KALAN KİTABINI ÇIKARACAĞIZ’

Rahşan Ecevit’in ölümünden önce yaklaşık 3-4 yıldır üzerinde çalıştığı bir kitabı olduğunu söyleyen Halıcı, “Rahşan Hanım, eşi Bülent Ecevit ile mücadelelerini anlatan ve anılarının yer aldığı kitabı çıkarmayı çok istiyordu. 3-4 yıldır üzerine çalıştığı bir kitabı vardı, bastıramadan vefat etti. Ecevit Vakfı olarak onun kaleme aldığı anılarını kitaplaştırma çalışmamız devam ediyor. Ecevit çiftinin hayatlarını konu alan bir film projesi de düşünüyoruz” dedi.

DSP GENEL BAŞKANLIĞI YAPTI

1923'te İzmir'de doğan Rahşan Ecevit, 1944'te Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nden mezun oldu. Bülent Ecevit ile 1946'da evlendi. Bülent Ecevit'in ölümüne kadar eşinin yanından hiç ayrılmayan Rahşan Ecevit, 1970'li yıllarda köylüler ile uzmanların işbirliğini öngören Köylü Derneği’ni kurdu. 12 Eylül’ün ardından derneği kapatmak zorunda kalan Rahşan Ecevit, 1986’da Bülent Ecevit’in siyasi yasaklı olduğu dönemde Demokratik Sol Parti’yi (DSP) kurdu ve Genel Başkanı oldu.