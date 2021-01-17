Rahşan Ecevit vefatının birinci yılında anılıyor – Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşında?

Türk siyasetine damga vurmuş kadın siyasetçilerden biri olan Rahşan Ecevit, 17 Ocak 2020'de Ankara'da 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Ressam, yazar ve siyasetçi kimliği ile tanınan Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit ile olan birliktelikleriyle de çok konuşulmuştu. Bülent Ecevit, eşine olan sevgisini "Gökler gibi sardı dünyayı/yağmur gibi sızdı dünyaya/dünya kadar oldu sevgimiz. El ele büyütüp el ele derdik/ El ele derip insana verdik/verdikçe çoğalan sevgimizi" dizeleriyle anlatmıştı.



1923'te İzmir'de doğan Rahşan Ecevit, 1944'te Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinden mezun oldu. İyi derecede İngilizce bilen Rahşan Ecevit, aynı okulda okuduğu Bülent Ecevit ile 1946'da evlendi.



Bülent Ecevit'in ölümüne kadar eşinin yanından hiç ayrılmayan Rahşan Ecevit, 1970'li yıllarda köylüler ile uzmanların iş birliğini öngören Köylü Derneğini kurdu.



12 Eylül askeri darbesi döneminde derneği kapatmak zorunda kalan Rahşan Ecevit, 1986’da Bülent Ecevit’in siyasi yasaklı olduğu dönemde Demokratik Sol Parti’yi (DSP) kurdu ve partinin Genel Başkanı oldu.



Yasaklar kaldırıldıktan sonra genel başkanlığı Bülent Ecevit’e devredip örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcılığını üstlendi.



DSP'den istifa etti



Bülent Ecevit’in vefatından sonra Rahşan Ecevit, 4 Haziran 2009'da DSP'den istifa etti. 17 Ocak 2010'da kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2'nci Genel Başkanlığına seçildi.



Rahşan Ecevit, 22 Mayıs 2010'da düzenlenen 33. CHP Kurultayı'na bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıklamıştı.



Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim Kültür ve Sanat Vakfını kuran Rahşan Ecevit, 17 Ocak 2020'de vefat etti. Eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilmeyi vasiyet eden Rahşan Ecevit için yapılan gerekli düzenlemenin ardından Devlet Mezarlığı'na eşinin yanına defnedildi.

Resimle ve edebiyatla da yakından ilgilenen Rahşan Ecevit, 1960'lı yıllardan bir kesit sunan "Pülümür'de Aşk" oyununu yazmıştı.



"İlk olarak yarım kalan kitabını çıkaracağız"



Ecevit Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rahşan Ecevit'i ölümünün birinci yılında özlemle andıklarını söyledi.



Rahşan Ecevit'in ölümünden önce yaklaşık 3-4 yıldır üzerinde çalıştığı bir kitabı olduğunu bildiren Halıcı, "Rahşan Hanım, eşi Bülent Ecevit ile mücadelelerini anlatan ve anılarının yer aldığı kitabı çıkarmayı çok istiyordu. 3-4 yıldır üzerine çalıştığı bir kitabı vardı, bastıramadan vefat etti, Ecevit Vakfı olarak onun kaleme aldığı anılarını kitaplaştırma çalışmamız devam ediyor. En kısa sürede yayımlanmasını bekliyoruz." dedi.



Emrehan Halıcı, ayrıca Ecevit çiftinin hayatlarını konu alan bir film projesi de düşündüklerini bildirdi. Şu an için bunun proje aşamasında olduğunu aktaran Halıcı, "Onların sevgilerini, beraberliklerini, mücadelelerini işleyen bir film olacak. Bunun yanı sıra geçmiş dönemin siyasi manzaralarını hatırlayacağımız hayranlıkla izlemesi gerekin bir film olmasını düşünüyoruz. Görüştüğümüz bazı çevreler var, iyi bir proje olsun istiyoruz. Şimdilik proje aşamasında ama mutlaka hayata geçireceğiz." diye konuştu.



Pandemi nedeniyle ölümünün birinci yılında yüz yüze bir anma yapamayacaklarını belirten Halıcı, Rahşan Ecevit'i sevenlerin çevrim içi bir araya gelerek onu en iyi şekilde yad edeceklerini söyledi.