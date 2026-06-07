Rahmi Koç’un ‘fıkra’sına tepki yağdı

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İZMİR’deki Amerikan Hastanesi’nin açılışında anlattığı ve Kürt kadınlarına yönelik rencide edici ifadeler içeren fıkra nedeniyle işinsanı Rahmi Koç hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan dün yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan görüntülerde işinsanı Rahmi Koç’un kullandığı ifadelerle ilgili olarak “halkın bir kesimini alenen aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SORUŞTURMAYI BAKAN GÜRLEK DUYURDU

Soruşturmayı Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir işinsanının açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşları hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını belirtti. Gürlek şu değerlendirmeleri yaptı: “Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. Bu tür sözlerin bir ‘fıkra’ veya mizah adı altında sarf edilmesi kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

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ÖZÜR DİLEDİ

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Rahmi Koç; vali, eski başbakan Binali Yıldırım ve yanındakilere anlattığı fıkra ile ilgili açıklama yaparak, “Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim” dedi.

SİYASİLERDEN KINAMA: MİZAH KİSVESİYLE MEŞRULAŞTIRILAMAZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ‘Kürt kadın’ ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve bir arada huzur içinde yaşama kültürünü pekiştirmek, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirme iradesi olan herkesin ortak sorumluluğudur.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Bir kadını kimliği, kökeni ya da cinsiyeti üzerinden aşağılayan, küçümseyen veya hedef haline getiren ifadeler hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Mizah kisvesi altında sarf edilmesi de bu gerçeği değiştirmez. Kadına yönelik şiddet yalnızca fiziksel eylemlerle sınırlı değildir; hakaret, aşağılama ve insan onurunu zedeleyen söylemler de şiddetin bir parçasıdır. Bu tür ifadeleri en güçlü şekilde kınıyor, toplumsal hayatımızda saygıyı, nezaketi, insan onurunu ve birlikte yaşama kültürünü esas alan bir dilin hâkim olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

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‘SORUŞTURMA BAŞLATILMASI YANLIŞ’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Koç’a soruşturma açmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı, özetle şu ifadelere yer verdi: “Tam da 100. kuruluş yıldönümünü başarılı, görkemli bir şekilde kutladığı dönemde yine aynı topluluğa ait İzmir’deki hastane açılışında Sayın Rahmi Koç’un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye’ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir işinsanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz.”

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DEM PARTİ:IRKÇILIK VE CİNSİYETÇİLİK

KOÇ’a en sert tepki DEM Parti’den geldi. DEM Parti’den yapılan açıklamada, “Irkçılığın ve cinsiyetçiliğin mizah adı altında meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Haddinizi bilin! #RahmiKoçÖzürDile“ denildi. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, “Hiç mi utanma yok sizde. Tek kelimeyle rezillik”, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit,” Irkçılığın ve cinsiyetçiliğin dili, dini, yaşı, sınıfı yok” tepkilerini gösterirken DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş da “Kürtleri aşağılamayı, kadın bedenini hakaret konusu yapmayı ve bunu kahkahalar eşliğinde sunmayı marifet sananlar bilmelidir ki Kürt kadınları bu dile boyun eğmez. Hastane açılışında nefret dili üretenler de buna sessiz kalanlar da bu utancın ortağıdır. Özür dilemek bir zorunluluktur. Ancak mesele bir özürle kapanacak kadar basit değildir. Asıl hesap verilmesi gereken şey, Kürtleri ve kadınları aşağılamayı normal gören bu kibirli ve ayrımcı zihniyettir” dedi.