Rahman Ne Demek? Rahman Nedir? Rahman Tdk Kelime Anlamı

Rahman Arapça kökenli bir kelimedir. Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış ve Türkçede yerleşik olarak kullanılan bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığında anlamı ‘Herkese, her canlıya Merhamet eden, (Tanrı)’ anlamı üzerinden değerlendirilmektedir.

Rahman Ne Demek?

Rahman kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında ‘merhamet eden’ şeklinde öne çıkıyor. Kelime kalıp olarak bu şekilde Türkçede karşılıklı olsa dahi, daha çok dini açıdan öne çıkan bir sözcük olarak bilinmektedir. Rahman kelimesi daha çok Tanrı’yı anlatmak amaçlı değerlendirilir. Yüce Yaratanın herkese ve her canlıya merhamet ettiği üzerine söylenen bir kelime olarak bilinmektedir.

Rahman Nedir?

Rahman kelimesi Hem Türkiye'de hem Arapçada sıfat olarak değerlendirilen bir sözcüktür. Gündelik yaşamda tek başına ya da farklı kelime grupları ile bir araya getirerek kullanılabilir. Ayrıca cümle içerisinde amaca uygun olarak da değerlendirmek mümkündür. Kelime anlamı ise ‘herkese, her canlıyı merhamet eden’ (Tanrı) şeklinde kullanılmaktadır. Bu anlamı üzerinden gündelik yaşamın içerisinde Türkçede değerlendirebilirsiniz. Yerleşik olarak Türkçede en sık kullanılan kelime grupları arasında yer aldığını söylemek mümkün.