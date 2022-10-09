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Rahime’ye rahat yok

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#Rahime Edis#Hasan Sevinçer#Mustafa Göker
Rahime’ye rahat yok
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 07:00

Mersin’de Hasan Sevinçer ve kuzeni Mustafa Göker, 27 Mayıs gecesi Rahime Edis’i kriko demiriyle öldüresiye dövmüştü. Beş gün yoğun bakımda kalan Rahime’nin şikâyetiyle iki kişi de tutuklandı ancak kâbus bitmedi.

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İlk olarak Hasan Sevinçer cezaevinden bir mektup göndererek Rahime’den şikâyetini geri çekmesini istedi. Rahime Edis cevap olarak yazdığı mektubunda, “Bana attığınız yumrukları, ettiğiniz hakaretleri, ‘Şansın yok’ demenizi ve ‘Hasan ölüyorum’ dememe rağmen bana krikoyla vuruşlarınızı unutmam. Ellerim tutmuyor benim. Şikâyetimi geri çekmiyorum. Hak ettiğiniz yerdesiniz. Bir daha bana mektup yazma. Benden ve ailemden uzak dur” dedi.

Bu mektuplaşmanın ardından önceki gece bir kadın Rahime Edis’in annesinin evine gitti. Zorla içeri giren kadın ağza alınmayacak küfürler etti ve şikâyetlerini geri çekmelerini istedi. Rahime Edis’in annesi Kıymet Kurt, evine giren kadından şikâyetçi oldu. Kıymet Kurt, “Evimizin önüne birkaç araçla gelmişler ama yalnızca o kadın yukarı çıkmış. Can güvenliğimizden endişe ediyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.

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#Rahime Edis#Hasan Sevinçer#Mustafa Göker

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