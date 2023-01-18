Rahim naklinde ‘Özkan’ tekniği Nobel’e aday

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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, birçok ülkede rahim nakli yapıldığını hatırlatarak, “Hepsi ‘Ömer Özkan Tekniği'yle yapıldı. Sadece biz kadavradan yaptık onlar canlıdan uyguladılar” dedi ve Nobel’e aday olduklarını söyledi:“Nobel'de yapılan çalışmaların yaygınlaşması gerekiyor. O nedenle biraz daha zamanımız var. Örneğin tüp bebek tedavisini bulan kişiye Nobel ödülünü yıllar sonra Alzheimer olduğunda vermişler. Ödülünü de eşi almış. Rahim naklini bizden sonra İsveç, ABD, Almanya, Çin, Hindistan ve Brezilya yaptı. Hepsi Ömer Özkan Tekniği'yle yapıldı. Sadece biz kadavradan yaptık, onlar canlıdan uyguladı. 1-2 seneye kadar Nobel'i bekliyoruz ama olacak anlamına gelmez. İnşallah alırız."