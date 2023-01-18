Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Rahim naklinde ‘Özkan’ tekniği Nobel’e aday

Güncelleme Tarihi:

#Akdeniz Üniversitesi#Özlenen Özkan#Rahim Nakli
Rahim naklinde ‘Özkan’ tekniği Nobel’e aday
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 07:00

Birbirinden başarılı nakillere imza atan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli profesörler Ömer ve Özlenen Özkan çiftinin rahim nakli tekniği, dünyada en çok uygulanan yöntem oldu.

Haberin Devamı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, birçok ülkede rahim nakli yapıldığını hatırlatarak, “Hepsi ‘Ömer Özkan Tekniği'yle yapıldı. Sadece biz kadavradan yaptık onlar canlıdan uyguladılar” dedi ve Nobel’e aday olduklarını söyledi:“Nobel'de yapılan çalışmaların yaygınlaşması gerekiyor. O nedenle biraz daha zamanımız var. Örneğin tüp bebek tedavisini bulan kişiye Nobel ödülünü yıllar sonra Alzheimer olduğunda vermişler. Ödülünü de eşi almış. Rahim naklini bizden sonra İsveç, ABD, Almanya, Çin, Hindistan ve Brezilya yaptı. Hepsi Ömer Özkan Tekniği'yle yapıldı. Sadece biz kadavradan yaptık, onlar canlıdan uyguladı. 1-2 seneye kadar Nobel'i bekliyoruz ama olacak anlamına gelmez. İnşallah alırız."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akdeniz Üniversitesi#Özlenen Özkan#Rahim Nakli

BAKMADAN GEÇME!

ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI | 3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım

ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI? | '3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım'

#Şiveli Konuşma
Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz! Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten?

#Akıllı Telefon
55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey