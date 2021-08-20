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Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 20.08.2021 - 15:04 | Son Güncelleme:

Rahatsızlanınca hamile olduğu ortaya çıktı! Babası gözaltına alındı

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Rahatsızlanınca hamile olduğu ortaya çıktı! Babası gözaltına alındı

Diyarbakır'da rahatsızlığı nedeniyle annesi ile birlikte hastaneye giden 16 yaşındaki R.Ş.’nin hamile olduğu belirlendi. Doktora, intihar edeceğini söyleyen R.Ş.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü babası Ş.Ş. gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bu sabah, rahatsızlanınca annesi ile birlikte Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden R.Ş.’nin yapılan muayenesinde hamile olduğu belirlendi.

BABASI GÖZALTINA ALINDI

R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu hastane polisine bildirdi. Hastaneye Çocuk Şube ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, R.Ş. ve annesini doktor muayenesinin ardından ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Her satırı korkunç14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulundu
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Gözaltına alınan Ş.Ş. de yoğun güvenlik önlemi altında emniyete götürüldü.

 

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