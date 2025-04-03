Rahatsızlanan yolcu için acil iniş yapan uçak, arıza nedeniyle kalkış yapamadı

Selim KAYA-Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 11:54
Hindistan’a giderken dün akşam saatlerinde rahatsızlanan yolcusu için Diyarbakır’a acil iniş yapan Virgin Atlantic Havayolu’na ait Airbus A350-1000 tipi uçak, yaşanan arıza nedeniyle kalkış yapamadı.
Virgin Atlantic’e ait VS358 sefer sayılı Londra Heathrow-Mumbai seferini yapan G-VTEA tescilli Airbus A350-1000 tipi uçak, dün akşam saatlerinde rahatsızlanan yolcusu için Diyarbakır Havalimanı’na acil iniş yaptı. Yolcunun tedavisinin ardından uçak, yaşanan teknik sorun nedeniyle kalkış yapamadı.Diyarbakır Havalimanı
yönetimi arızanın giderilmesi için teknik ekip çağırdı. Gelecek teknik ekibin arızayı gidermesinin ardından uçağın seferine devam edeceği belirtildi. (DHA)