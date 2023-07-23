Rahatlıkları 'pes' dedirtti: Hayalet ekran hırsızları kamerada

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Olay, Tuna Mahallesinde Haziran ayında sabaha karşı meydana geldi. Beyaz bir otomobille sokağa giren şüpheliler park halindeki bir otomobili gözlerine kestirdi.

Otomobilleriyle aracın yanına yanaşan şüphelilerden yolcu koltuğunda oturan kafası kapüşonlu, yüzü maskeli kişi, elindeki kesici metalle aracın sağ ön camını kırdı.

Araçtan hiç inmeden diğer otomobilin içine giren şüpheli saniyeler içinde otomobilin yaklaşık 150 bin lira değerindeki hayalet ekranını söktü. Hırsızlık olayının ardından şüpheliler geldikleri otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Saniyeler içindeki hırsızlık anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sahibinin, olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.