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Rahatlıkları 'pes' dedirtti: Hayalet ekran hırsızları kamerada

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#Hayalet Ekran#Hırsızlık#İstanbul
Rahatlıkları pes dedirtti: Hayalet ekran hırsızları kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 10:11

Esenler’de otomobille park halindeki başka bir otomobilin yanına yanaşan 2 şüpheli, değeri yaklaşık 150 bin lira olan hayalet ekranı saniyeler içinde çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Tuna Mahallesinde Haziran ayında sabaha karşı meydana geldi. Beyaz bir otomobille sokağa giren şüpheliler park halindeki bir otomobili gözlerine kestirdi.

Rahatlıkları pes dedirtti: Hayalet ekran hırsızları kamerada

Otomobilleriyle aracın yanına yanaşan şüphelilerden yolcu koltuğunda oturan kafası kapüşonlu, yüzü maskeli kişi, elindeki kesici metalle aracın sağ ön camını kırdı.

Rahatlıkları pes dedirtti: Hayalet ekran hırsızları kamerada

Araçtan hiç inmeden diğer otomobilin içine giren şüpheli saniyeler içinde otomobilin yaklaşık 150 bin lira değerindeki hayalet ekranını söktü. Hırsızlık olayının ardından şüpheliler geldikleri otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Saniyeler içindeki hırsızlık anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sahibinin, olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

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#Hayalet Ekran#Hırsızlık#İstanbul