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Gündem
İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 10.09.2021 - 11:33 | Son Güncelleme:

Rahatlığı pes dedirtti! Önce kolasını içti sonra bilgisayarı çaldı

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Rahatlığı pes dedirtti! Önce kolasını içti sonra bilgisayarı çaldı

Bursa'da kokoreççi dükkanına hırsızlık amacıyla giren kişi, buzdolabından aldığı kolayı içtikten sonra dizüstü bilgisayarı alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde Tahir K.’ye ait kokoreççi dükkanına sabahın erken saatlerinde hırsızlık amacıyla giren kişi, önce buzdolabından aldığı kolayı içti. Şüpheli daha sonra dizüstü bilgisayarı çalıp, dükkandan çıkarak geldiği bisikletle bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüleri izleyen polis ekipleri parmak izinden şüphelinin kimliğini araştırıyor.

Rahatlığı pes dedirtti Önce kolasını içti sonra bilgisayarı çaldı

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