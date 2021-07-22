Rahatlayın, burası Fethiye

Tatilimizi 4-5 yıldır Fethiye’nin köyden mahalleye dönüşen Kargı bölgesinde, yıllık kiraladığımız evde geçiriyoruz. Yıllık kiramızın bu yıl, bu aylarda bazı turistik merkezlerde aylık, hatta havuzlu villalar için haftalık istendiğini söyleyeyim; eşimin öngörüsüne nasıl şükrettiğimi siz düşünün!

Evimizin bulunduğu yer Fethiye merkeze 20-25 dakika, ilçenin en kalabalık, en işlek plajı Çalış’a ise 10 dakika mesafede, denize yürüyerek 15 dakika. Her yıl en fazla 15 gün kalabildiğimiz eve bu sene evden de çalışmanın faydasıyla daha erken geldim. İlk sürpriz beş yıldızlı yeni bir otel ve bolca villa inşaatlarıyla, denize girdiğimiz Karataş halk plajının da ‘beach’ olduğunu görmek oldu. Gerçi Muhtar Cafer Söğüt ve köy sakinleri tepki gösterince kapısına şimdilik “Halk plajı, giriş ücretsizdir” diye yazılmış ama şezlongla şemsiye konulunca hafta sonu havlu atacak yer kalmıyor. 2 şezlongla şemsiyenin fiyatı ise 50 TL.

LOCA İSTEYENLERE

Koylarıyla ünlü Fethiye’de, Bodrum’la yarışacak şezlong ücreti Yarımada’da Küçük Boncuklu Koyu’ndaki Help Beach’te alınıyor: Kişi başı 200 TL. Şezlong değil de loca, masa tercih ederseniz 650-1500 TL arası yeme-içme kotanızı doldurmanız gerekiyor. Buna rağmen, biz oradayken, telefona yanıt veren işletmeci müşterisine “26 Temmuz’a kadar rezervasyon alamıyoruz” diyordu.

KADINLARA ÖZEL PLAJ

Yarımada’daki Kuleli Beach ise konseptini değiştirmiş. Kapıda durduğunuzda görevli “Ben önce konsepti anlatayım” diye söze giriyor. Kadın ve erkekler için plajları ayırmışlar. Kadınlar dört tarafı uzun ve kalın çadırlarla çevrilmiş plajda denize giriyorlar. Bunun dışında bir de aile plajı var ancak oraya da kadınlar ancak haşema ile girebiliyorlar, işletme kuralı bu. İşletmenin Müdürü Zafer Emir, “Memnun kalanlar olduğu gibi garipseyenler de oluyor. Onun için kapıda konsepti anlatıyoruz” diyor. Giriş, otopark, şemsiye ve şezlong dahil 40 TL.

Türkiye’nin en uzun sahillerinden Çalış ise gerek havlunuzu serip girebileceğiniz ücretsiz plajıyla gerek kordon boyu kafe ve lokantalarıyla her keseye hitap eden bir destinasyon.

EN KALABALIK YER ÖLÜDENİZ

Fethiye'nin en kalabalık bölgesi Ölüdeniz. Ovacık’tan Ölüdeniz’e doğru inerken gidiş-geliş tek yön olduğundan en fazla trafik yoğunluğu da burada yaşanıyor. Dünyaca ünlü koylardan Kelebekler Vadisi ve Kabak Koyu’na gideceklerin yolu da buradan geçtiğinden gün boyu trafik yaşanabiliyor. Ancak yamaç paraşütü için Babadağ’a çıkacaklara alternatif bir yol daha yapılmış. Henüz resmi açılışı bile yapılmayan teleferik hizmette. Ölüdeniz’e iniş yolunun başındaki teleferikle, 25 dakikada kişi başı 80 TL’ye Babadağ’a çıkıyorsunuz. Yamaç paraşütü yapmak isterseniz de asgari 650 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Büyük Boncuklu Plajı

TEKNEYLE AİLE TURU REVAÇTA

Fethiye'de yapmanız gerekenlerden biri de tekne turu. Göcek koylarının yanı sıra,12 Adalar ve Ölüdeniz turları kişi başı 150 TL’den başlıyor. Bu sene pandeminin de etkisiyle aile turları revaçtaymış. 10 kişilik turların fiyatı da asgari 2000 TL’den başlıyor. Fethiye kordonda tekne turlarına bakarken rastladığım “Bayan kaptan ve bayan personelle tekne turu” ilanı üzerine aradığım Fethiye’nin tek kadın kaptanı İlknur Aksak da, kızkardeşi ve kızıyla birlikte aile ve grup turları yaptığını söylüyor. 6 kişiyseniz ödeyeceğiniz rakam yemek dahil 3750 TL.

AKŞAMLARI BALIK KEYFİ

Fethiye merkezde biraz da 40 dereceyi aşan sıcakların etkisiyle gündüz saatlerinde fazla kalabalığa rastlanmıyor, ancak otopark sıkıntısı yaşamak mümkün. Paspatur Çarşısı ve Şemsiyeli Sokak gelenlerin uğrak yerlerinden ancak hareketlilik ve hatta kalabalık akşam saatlerinde başlıyor. Akşam yemeği için en fazla tercih edilen yerlerden biri Fethiye Balık Pazarı. Kilosu 60-130 TL olan balığınızı istediğiniz balıkçıdan alıyor çevresindeki restoranlardan birinde kişi başı 10-15 TL’lik pişirme ücreti ödeyerek afiyetle yiyorsunuz. Ancak masaların dip dibe olduğunu da belirtelim.

VE İKİ UYARI

Otellerin şimdilik yüzde 60-70 dolu olduğunu söyleyen yetkililer iki konuda uyarıyor:

“1-Siz yine de hiç bir yere rezervasyonsuz adım atmayın.

2- Muğla’da vakaların az olduğuna bakmayın, maske/mesafeyi bırakmayın.”

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