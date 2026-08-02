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İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Çocukları Vakfı tarafından ‘2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması’ programı Bahçelievler’de düzenlendi. Programda, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 500 tam puan yapan öğrenciler bir araya geldi. Programa, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile milletvekilleri katıldı. Programda konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gençlere tavsiyelerde bulundu:

BİREYSEL BAŞARI GÖSTERDİNİZ AMA...

“Genç kardeşlerim, öncelikle hepinizi teker teker bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Her biriniz zihninizde ve ruhunuzda yarının ulu çınarlarına dönüşecek o tohumları taşıyorsunuz. YKS’de önemli bir bireysel başarı gösterdiniz, bu çok kıymetli. Ancak hayatta büyük ve kalıcı işlerin hepsi takım oyunu sayesinde gerçekleşiyor. Dostluklarınız, karakteriniz, vefanız, sadakatiniz, takım olmak. Bunlar eğitim sisteminin öğretmediği, ölçemediği veyahut notlandırmadığı çok daha önemli olgular. Göreceksiniz ki, en önemli hedeflerinize bu değerlerle kenetlendiğiniz yol arkadaşlarınızla ulaşacaksınız. İnsanın kefedeki ağırlığını, ahlaki seçimleri belirler. Bu seçimler türlü türlü zorluklar ve aşmanız gereken korkularla karşınıza çıkacak. Hayatta rahat yok, rahatın peşinde koşmayın. ‘Bu sınav bitti, artık rahat edeceğim’ diyorsanız, yanılıyorsunuz. Bizi biz yapan, bu topraklarda dimdik ayakta tutan şey medeniyetimizin kadim değerleridir. Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma gibi bir eser de abilerinizin ve ablalarınızın yıllarca rahatlarını bozarak, konfor alanlarının dışına çıkarak inşa edildi. Rahatsızlığınızı faydalı işlere, üretime ve kalıcı eserlere dönüştürün."