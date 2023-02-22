Rahat uyumak için kentsel dönüşüm şart

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Osmaniye’de AFAD Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Cumurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Hatay ve Kahramanmaraş’ı tekrar ziyaret ettik. Birileri önemsizleştirmek istese de insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuz gerçektir. Gerek bölgenin genişliği gerek çetin kış koşulları çalışmaları zorlaştırsa da imkânları seferber etmiş durumdayız.

KALPLERİ MÜHÜRLENMİŞ

Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ‘Devlet yok, iktidar yok’ diyorlarsa da bunların gören gözü kör, kalpleri mühürlenmiş. İlk günden itibaren devlet polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla 11 ilimizde yerini almıştır. 271 bin görevlimizle vatandaşımızın imdadına koştuk. Ama terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış birisi ‘Kızılay nerede?’ diyor. Be ahlaksız, namussuz, adi... Kızılay, 2.5 milyon insana yemek ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu?

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ÇIKARMAMIZ GEREKEN DERSLER

Yaşadığımız afetten 85 milyon olarak hepimizin çıkarması gereken dersler olduğu açıktır. Eksiklerimizi gidermemiz büyük önem arz ediyor. Kentsel dönüşüm olmazsa olmazdır. İşte onun bedellerini ödüyoruz. Bu kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım. Yapalım ki yataklarımızda huzurlu bir şekilde uyuyabilelim. Gerekirse tüm yasal altyapıyı oluşturacak, ona göre adımlar atacağız. ”

1797 KONUTUN İNŞASI BUGÜN BAŞLIYOR

Erdoğan, İslahiye’de Kalyon Holding’in kurduğu konteyner kenti ziyaretinde ise özetle şunları söyledi:

“İslahiye’deki 2 bin 220 binadaki 5 bin 175 bağımsız bölümün kullanıma uygun olmadığı anlaşıldı. Önümüzdeki 2 ay içerisinde 18 bin 544’ü Gaziantep’te olmak üzere ülkemiz genelinde toplamda 200 bin konutun inşaasına başlıyoruz. Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan, jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık. Nurdağı’nda 456, İslahiye’de 399, Kilis’de 645, ve Kahta’da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa süreci hemen yarın (bugün) başlıyor. Ön hazırlıkları tamamlanan her yerde süratle inşaatlara başlayacağız. Amacımız deprem konutlarını ve köy evlerini 1 yıl içinde büyük ölçüde tamamlamaktır.”

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865 BİNİ ÇADIRDA

Erdoğan “865 bin vatandaşımız çadırda. 23 bin 500 vatandaşımız konteynerlerde. 376 bin vatandaşımız ise yurtlarda” bilgisini verdi.

İHMALİ OLANDAN HESAP SORACAĞIZ

-Erdoğan, “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza evlerini bir yılda teslim edeceğiz. Zemin artı 3 ya da 4 katı geçmeyecek” diyerek şöyle devam etti: “Köylerimizdeki ihya çalışmalarını da kendi özgün mimarisi ile gerçekleştireceğiz. Bize 1 yıl müsaade etmelerini vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Devlet ile millet arasına fitne sokmak isteyenlere lütfen prim vermeyin. Depremi bahane ederek Türkiye düşmanlığı yapanlara asla fırsat vermeyin. Sizi karamsarlığa sürüklemelerine müsaade etmeyin. Daha önceki depremlerde, yangınlarda, sellerde, hiçbir insanımızı aç ve açık bırakmadıysak depremzedelerin de yanında olacağız. İhmali olan varsa hesabını sormak boynumuzun borcudur. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.”

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70 BİN KÖY EVİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “70 bin köy evimizi özgün mimarisiyle sahiplerine teslim edeceğiz. Osmaniye’de 1361, Adana’da 701, Adıyaman’da 8 bin 21, Diyarbakır’da 2 bin 927, Elazığ’da 386, Hatay’da 14 bin 141, Kahramanmaraş’ta 12 bin 135, Kilis’te 1002, Malatya’da 17 bin 990, Şanlıurfa’da 2 bin 54, Gaziantep’te 9 bin 130 köy evi inşa edilecek. Martta 270 bin vatandaşımızı ev sahibi yapmak için ‘Bismillah’ demiş olacağız” dedi.(Selçuk BÖKE/ANKARA)

‘İSTANBUL İÇİN DERHAL HAREKETE GEÇMELİYİZ’

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında özetle şöyle dedi: “İstanbul’da 1 milyon 528 bin 782 binanın olduğu, kilometrekareye 3 bin 49 kişinin düştüğü bu kentimizde, mevcut yapı stokunun yüzde 70’inin 1999 öncesi yapıldığı dikkate alındığında, derhal harekete geçmemiz ertelenemez bir mecburiyettir. Kaybedecek zamanımız yoktur.”

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Erdoğan ve Bahçeli önce küçük İpek’e sürpriz yaptı daha sonra konteyner kenti gezerek Cemal Kalyoncu’dan bilgi aldı.





KONTEYNER KENTTE İPEK’E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli,dün Kalyon Holding’in Gaziantep Islahiye’de kurduğu konteyner kenti de ziyaret etti.

Şehit olan babasının izinden giderek polis olan Merve ve kendisi gibi polis olan eşi Gökhan Çelik çifti kızlarıyla beraber depreme görev yaptıkları İslahiye’de yakalandı. Aile, Kalyon Holding’in yaptırdığı konteyner kente yerleşti. Çiftin üç yaşındaki kızı İpek’in doğum günü de dün Erdoğan’ın da katılımıyla sürpriz bir şekilde kutlandı.

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Kalyon Holding Başkanı Cemal Kalyoncu daha sonra 500 konteynerle oluşturdukları kenti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tanıttı. Kalyoncu 10 gün içerisinde 750 kişilik bir ekiple gece gündüz çalışarak konteyner kenti kullanıma açtıklarını söyledi. (Fatma AKSU)