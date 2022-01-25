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Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay#Dolandırıcı#Bakıcı
Rahat uyu Saadet Hanım

Hayırseverliğiyle tanınan 96 yaşındaki Saadet Göncay’ı “Alzheimer’a karşı yazı çalışması yaptırıyorum” diyerek imzasını alan ve sahte senetle 6 milyon borçlandıran bakıcısı Kübra Toros ve sevgilisi Kenan Yıldırım hakkında dava açıldı. Zanlılar 10 yıla kadar hapisle yargılanacak. Göncay, soruşturma devam ederken hayatını kaybetmişti.

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İstanbul Fenerbahçe’deki dairesinde yalnız yaşayan 96 yaşındaki Saadet Göncay, kimsesizlere, sokak hayvanlarına ve Mehmetçik Vakfı’na yaptığı yardımlarla biliniyordu. Hatta ona “Mehmetçik’in gizli kahramanı” diyenler bile vardı. Göncay, günlük ihtiyaçlarını karşılayamayacak hale gelince evde bakım hizmeti veren bir şirket ile anlaştı. Şirket, Göncay için üç bakıcı görevlendirdi. Bu üç bakıcı dönüşümlü olarak Göncay’a bakıyordu. Hemşire Kübra Toros da bu bakıcılardan biriydi. Şahitlerin ifadelerine göre, Göncay’a gayet yakın davranıyordu. Hatta kendi parasıyla boyama kitapları alıp Göncay’a boyama yaptırıyordu. Bir süre sonra da “Alzheimer’a engel olur” diyerek yazı çalışması yaptırmaya başladı. Ayrıca bu yazı çalışmaları sırasında Göncay’a imza da attırıyordu. Toros işten ayrıldıktan bir süre sonra Muş’ta 6 milyonluk bir senet icraya konuldu. Bu senede göre Göncay, Muş’taki Kenan Yıldırım adlı kişiye 6 milyon borçluydu. Ancak İcra Dairesi durumdan şüphelenmişti. 96 yaşındaki bir kişinin 6 milyonluk senet vermiş olamayacağını düşünerek durumu Muş Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdiler. Muş Başsavcılığı da dosyayı İstanbul’a gönderdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı devralarak harekete geçti.

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SEVGİLİ İLE SİNSİ PLAN

Vadesi 26 Mayıs 2021 olan senet, Muş’ta 29 Nisan 2021’de verilmiş gibi düzenlenmişti. Ancak Göncay tekerlekli sandalyeye mahkûmdu ve Muş’a gitmesi de imkânsızdı. Soruşturma ilerleyince senetin sahibi Kenan Yıldırım’ın, Göncay’ın yanında çalışan Kübra Toros’un sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Toros’un ”Alzheimer çalışması yaptırıyorum” dediğinde aslında sahte senet için imza aldığı ortaya çıktı. Toros, bir noter işlemi sırasında Göncay’ın bütün mal varlığını öğrenmiş ve sevgilisiyle birlikte Göncay’ın mal varlığını ele geçirmek için harekete geçmişlerdi.

Bütün malvarlığını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan Saadet Göncay, soruşturma devam ederken 20 Eylül’de hayatını kaybetti. Soruşturmayı 19 Ocak’ta tamamlayan savcılık ise hemşire Kübra Toros ve sevgilisi Kenan Yıldırım hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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'ADIMI SOYADIMI YAZDIRIYORDU'

Saadet Göncay ifadesinde “Kübra bana ‘Sende Alzheimer başlangıcı var, yazı çalışması, boyama çalışması yaparsan hastalığına iyi gelecek’ dedi. Sürekli adımı soyadımı yazdırarak resim yaptırmaya çalışıyordu. Daha sonra icra takip dosyası geldi. Muş’ta hiç kimseyi tanımıyorum. Evden hiç dışarı bile çıkmadım. Kübra farkında olmadan bana senet imzalatmış, şikâyetçiyim” dedi. Zanlı Kenan Yıldırım ise ifadesinde “Huzurevi yapacaktım. Göncay’ın Sarıyer’deki arsasına yapmak için anlaştık. Arsanın parasının 6 milyon karşılığı altın ve Euro olarak ödedim. Ancak hastalandığı için tapuyu alamadım. Yeğenlerinin baskısıyla arsayı satmaktan vazgeçti. O yüzden elden ödediğim para karşılığı senet aldım” diye konuştu.

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#Saadet Göncay#Dolandırıcı#Bakıcı

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