Rahat uyu Bedirhan bebek

Astsubay Serkan Karakaya Hakkâri’deki Kalana Üs Bölgesi’nde görevliydi. Görevler nedeniyle uzun süre evine gidememişti. 25 yaşındaki eşi Nurcan Karakaya 31 Temmuz 2018 günü yanına 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa’yı da alarak Serkan Astsubay’ı birliğinde ziyaret etti. Birkaç dakikalık görüşten sonra da çocuğunu yanına alarak dönüş yoluna çıktı. Birlikten birkaç kilometre uzaklaşmışlardı ki büyük bir patlama sesi duyuldu. PKK’lı teröristler otomobilin geçişi sırasında yere tuzakladıkları bombayı patlatmışlardı. Askerler otomobilin yanına vardıklarında Nurcan Karakaya ve Bedirhan Mustafa bebeğin şehit olduğunu gördü. Nurcan Karakaya ve bebeği memleketleri Sivas’ın Şarkışla ilçesinde koyun koyuna toprağa verildi.

SORUŞTURMA HİÇ KAPANMADI

Saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bombada parmak izleri bulunan PKK’lı teröristler Metin Daşdemir, Evin Sevim ve Yavuz Bozkurt operasyonla yakalandı. Bombacılara talimatı PKK’nın sözde Mirgezer grubu sorumlusu Adil Akyürek’in verdiği tespit edildi. Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde dün operasyona çıkan jandarma komando timleri Adil Akyürek’in yerini tespit etti. Çıkan çatışmada terörist etkisiz hale getirildi. Üzerinde bir RPG-7 roketatar ve mühimmatı, M-16 piyade tüfeği ve 5 şarjörü, 2 el bombası, termal silah dürbünü ve çok sayıda mühimmat bulundu. Adil Akyürek

ACI DİNMEZ AMA SEVİNDİM

Şehit Nurcan Karakaya’nın Sivas’ta yaşayan annesi Suudiye Demir, haberin ardından kızı ve torununun Şarkışla Garnizon Şehitliği’ndeki mezarını ziyaret etti. Suudiye Demir, “Allah milletimden, devletimden razı olsun. Askerlerimizden razı olsun. Beni sevindirdiler. Acım dinmedi ama yine de sevindim. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Acım unutulmaz ama yine böyle zamanlarda seviniyorum. Düşmanları helak etsinler. Allah askerlerimize kuvvet versin. Acım dinmiyor. Benim yavrumun acısı hiç dinmez” dedi. (Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/ DHA)

YILBAŞINDAN BU YANA 93 TERÖRİST TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması sonucu 1 teröristin teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması neticesinde 1 terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle 1 Ocak´tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 93'e yükselmiştir" denildi. (DHA)