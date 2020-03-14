Rahat uyu Aylan

Bodrum’da 2 Eylül 2015'te yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriyelileri taşıyan botun batması sonucu, aralarında 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin de bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan firari sanıklar Cebrail E., Ecevit Bülent G. ve Ali Can Ş., Adana’da polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen sanıklara, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nce Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla yapılan yargılama sonucu, ‘5 kişiyi olası kasıtla öldürme’ suçundan 125'er yıl hapis cezası verildi. Sanıklar, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.



JET YARGILAMA



Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriyelileri taşıyan ve içinde 14 kişinin bulunduğu botun batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, Aylan Kurdi, kıyıya vuran cansız bedeniyle dünya gündemine oturmuştu. Olayla ilgili tutuklu bulunan Suriye uyruklu Muwafaka Alabash ve Asem Alfrhad'ın yargılanmasına 11 Şubat 2015'te başlanmış, 2 sanığa ‘göçmen kaçakçılığı yapmak’ suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verilmişti. Olayı organizatör düzeyinde planlayan ve geçişi sağlayan asıl sorumlularla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu.