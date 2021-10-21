Raha hoca Catalina Kanalı’nı kulaçladı

Haberin Devamı

UZUN yıllardır Türkiye’de öğrenci yetiştiren Doç. Dr. Raha Akhavan Tabatabaei, ABD’de Catalina Adası ile Los Angeles’ı bağlayan 34 kilometrelik Catalina Kanalı’nı 15 saat yüzerek geçmeyi başardı. ‘Yüzücülerin Everest Dağı’ olarak kabul edilen Catalina Kanalı maraton yüzücülerinin en popüler parkurlarından biri. Santa Catalina Adası’ndan başlayan ve Long Beach’te biten parkurda suyun sıcaklığının çok düşük seviyelere indiği, beklenmedik akıntıların ve dalgaların yüzücüleri çok zorladığı biliniyor.

CADDEBOSTAN’DA HAZIRLANDI

Parkuru tamamlayan ilk İranlı kadın olmaktan gurur duyan Tabatabaei, şunları söyledi: “Bu parkura tam iki yıldır hazırlanıyorum. Sürekli Suadiye, Şaşkınbakkal, Caddebostan, Kalamış hattında yüzdüm. Kışın kar yağdığında bile deniz antremanlarımı aksatmadım. Türk antrenörüm var, bir de Meksikalı bir açık deniz koçum var. Gerçekten zorlandığım anlar oldu ama pes etmedim. Yüzüşü gece 2’de bitirdim. İran’da yarı profesyonel bir yüzücüydüm. Esas gelişimimi Türkiye’de sağladım. İlk uzun yüzme denemelerimi Boğaz’da yaptım. Esas mesleğim olan üniversite hocalığının yanında yüzme benim ikinci profesyonel uğraşım oldu.”

Haberin Devamı

İLKLERİN KADINI

2019 yılında Emre Develi, Deniz Kayadelen ve Darren Watson’dan oluşan ‘Out of Our Confortzone’ (Konfor Alanının Dışında) grubuyla birlikte Manş Denizi’ni geçen Tabatabaei, 34 kilometrelik parkuru yüzerek geçen ilk İranlı kadın olmuştu. Grup bu yüzüşün öncesinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği için bağış toplayarak 500 öğrenciye burs sağlamıştı.