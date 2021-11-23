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Ragıp şimdilik ucuz kurtuldu

#Ragıp Canan#Nurtaç Canan#Kadına Şiddet
Ragıp şimdilik ucuz kurtuldu

İstanbul Zeytinburnu'nda 4 Haziran 2020'de boşanmak istediği eşi Ragıp Canan (46) tarafından silahla 5 el ateş edilerek vurulan ve kendi kanıyla yere "Annem, babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum" şeklinde yazı yazan Nurtaç Canan'ın (49) yaralanmasına ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanık Canan'ın "eşe karşı kasten yaralama" suçundan 9 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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Ragıp Canan, kendisinden ayrılmak isteyen 25 yıllık eşi Nurtaç Canan’ı 4 Haziran 2020 günü kayınpederinin evinde 5 kurşunla vurduktan sonra kaçtı. Öleceğini düşünen Nurtaç Canan kanıyla yere “Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum” diye yazdı. Aşırı kan kaybeden Nurtaç Canan son anda yetiştirildiği hastanede hayata tutundu. Ragıp Canan ise 16 gün kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklanan Ragıp Canan’a 39 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Ragıp Canan cezaevinden defalarca eşine mektuplar yazdı, sözde af diledi. Dün ise Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın karar duruşması vardı.

‘BENİ ASIL ŞİMDİ ÖLDÜRDÜNÜZ’

Ragıp Canan duruşmada, “Eşimi öldürmek isteseydim kolaylıkla yapabilirdim. Eşimin avukatları olayı abartıyor” diye savunma yaptı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ragıp Canan’ı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından beraat ettirdi. Ragıp Canan’a eşini silahla ateş ederek kemik kırığına neden olacak şekilde ‘kasten yaralama’ suçundan ise 9 yıl hapis cezası verildi. Kararı gözyaşlarıyla dinleyen Nurtaç Canan ise “Beni şimdi öldürdünüz” dedi.

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#Ragıp Canan#Nurtaç Canan#Kadına Şiddet

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