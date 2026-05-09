×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Rafting botundan düştü, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Rafting Kazası#Düzce Cumayeri#Melen Nehri
Rafting botundan düştü, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 20:03

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Melen Nehri'nde rafting yaparken botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılan kadın hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

 

Dokuzdeğirmen mevkisinde rafting turuna katılan Cansu Engin Çamur'un (35) da bulunduğu bot, Esentepe mevkisinde devrildi.

Bottan düşerek akıntıya kapılan Çamur, gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Çamur'un bulunması için rafting botları ile sudan ve kıyıdan arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalar sonucu botun devrildiği yere 8 kilometre uzaklıkta bulunan Sakarya'nın Kocaali ilçesi Gümüşoluk köyü Melen Barajı seti önünde kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Kadının cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Akçakoca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rafting Kazası#Düzce Cumayeri#Melen Nehri

BAKMADAN GEÇME!