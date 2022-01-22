Raftaki ürün kadar değerimiz yok

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İstanbul’da, Kartal 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli hemşire Ömür Erez (33), bir süre arkadaşlık ettiği ve kendisini tehdit eden Rahmi Uygun (39) tarafından önceki gün başından silahla vurularak öldürüldü. Poliste 20 suçtan kaydı olan Uygun, Bağcılar’da arkadaşı Musa T. ile birlikte gözaltına alındı. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarılan Rahmi Uygun “Tasarlayarak öldürme”, Musa T. de “Tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçlarından tutuklandı.

‘YETKİLİLER SORUMLU’

Sağlık çalışanları ise dün cinayeti protesto etmek için Ömür hemşirenin çalıştığı aile sağlığı merkezi önünde toplandı. Kapıya kırmızı karanfiller bırakan sağlıkçılar adına açıklama yapan İstanbul Aile Sağlığı, Sağlık Memuru, Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED) Başkanı Vildan Aydın, “Bugün bu vahşetten tüm çığlıklarımıza rağmen önlem almayan yetkililer sorumludur. Hangi devlet kurumuna eli kanlı katiller belinde silahla rahatça girebiliyor? Bir markette sıradan bir ürün için bile onlarca güvenlik önlemi alınırken, sağlık kurumları ve çalışanları neden bu kadar savunmasız bırakılıyor. Sağlık çalışanlarının raftaki ürün kadar bile değeri yok mu?” dedi.

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Ömür hemşireyle aynı sağlık merkezinde görev yapan Nurdan Işıl Hayta ise “Şiddet korkusuyla çalışmak istemiyoruz. Ben evde bebeğimi bırakıp burada başkalarının bebeğine hizmet ediyorum. Aşılarını yapıyorum, sağlıklarını takip ediyorum. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulamayın” diye konuştu.

‘İŞ BIRAKMA' GÜNDEMDE

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Kemal Noyan, iş bırakma eylemleri ile tepkilerini sürdüreceklerini belirterek, “Türkiye’de 29 bin aile hekimi var. Bizler tüm iyi niyetimiz ile özlük haklarımızı elde edemesek dahi vatandaşlarımıza ailenin bir ferdi gibi hizmet veriyoruz. Toplum psikolojisindeki bozulma, ekonomik kötüye gidiş sonucu, birikmiş şiddet ilk temas noktası olan sağlık çalışanları üzerinden cereyan ediyor. TBMM hukuki bir düzenleme yapmazsa nitelikli hizmet sunacak sağlık çalışanı bulamayacağız” dedi.