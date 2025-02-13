Raflar boşaldı fiyatlar arttı... ABD’de yumurta krizi

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ABD’de patlak veren kuş gribi salgını, milyonlarca tavuğun itlaf edilmesine yol açarak, yumurta satışlarında ciddi sınırlamalara neden oldu. Bu durum, yumurtaya olan arzın azalmasıyla birlikte, fiyatların hızla yükselmesine ve tüketicilerin ürün bulmakta zorluk çekmesine sebep oldu. Süpermarket zincirleri yaşanan krizin etkisini azaltmaya yönelik bir adım atarak, müşteri başına günde en fazla bir düzine yumurta satışı sınırı getirdi.

TRUMP’A FİYAT TEPKİSİ

ABD Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, yumurta fiyatları kasım ayından aralık ayına kadar yüzde 14 oranında artış gösterdi. Geçen yılın sonunda bir düzine yumurtanın fiyatı 4.15 dolar olarak kaydedilirken, bu yıl fiyatların yüzde 20 daha zamlanması bekleniyor. Bu durum, özellikle düşük gelirli aileler için gıda harcamalarını daha da zor hale getiriyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında gıda fiyatlarını düşürme sözü vermesi, yumurta fiyatlarındaki artış ile birlikte eleştirilere neden oldu.

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100 BİN ADET ÇALINDI

Yumurta krizi, sosyal medyada da büyük etki yarattı. Kullanıcılar, uzun kuyruklarda bekleyen ve büyük miktarlarda yumurta satın alan kişilerin videolarını paylaşarak, durumu gözler önüne serdi. Ayrıca, geçtiğimiz hafta Pensilvanya’da 100 bin organik yumurtanın çalınması gibi olaylar, krizin boyutunu daha da gözler önüne seriyor. Amerikan medyasına göre, bu durum, toplumda gıda güvenliğine dair endişeleri artırıyor.