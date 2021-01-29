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Gündem
Levent KIZILASLAN - DHA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 23:04 | Son Güncelleme:

Radyoyu açmaya çalışırken tarlaya girdi!

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Radyoyu açmaya çalışırken tarlaya girdi!
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde, radyoyu açmaya çalışan sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç tarlaya girdi. Kazada yara almayan sürücü Mustafa Altay, "Radyoyu açmak isterken bir anda araba kaydı gitti" dedi.

Kaza, akşam saatlerinde Karasu ilçesi Tuzla Mahallesi D-650 yolunda meydana geldi. Adapazarı’ndan Kocaali ilçesindeki evine giden Mustafa Altay yönetimindeki 54 FL 291 plakalı hafif ticari aracın radyosunu açmak istedi. Altay bu sırada aracın direksiyon kontrolünü yitirip, tarlaya girdi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen jandarma ekibi tutanak tuttu.

Kazayı yara almadan atlatan Mustafa Altay, "Ben hiçbir şey anlamadım. Radyoyu açmak isterken bir anda araba kaydı gitti" dedi.

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