Radyocular ombudsmana gitti

İstanbul Çamlıca’da görüntü kirliliği oluşturan anten ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için 2016’da yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-radyo kulesi bitmek üzere. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakından izlediği ve inşaatında incelemelerde bulunduğu 221 metrelik kule bu yıl içinde tamamlanacak.



FM yayınlarının tek kuleden 100 adete kadar aynı birleşik sistem üzerinden yapılmasının dünya üzerinde bugüne kadar hiç denenmemiş olması ise radyocuları düşündürüyor. Aynı anda tüm vericilerin sökülmesinin, “radyo yayıncılığı” açısından risk taşıdığı ve “güvenlik zafiyeti” yaratabileceği endişesi taşıyorlar.



RADYOCULAR ÖNCE BAKANLIĞA BAŞVURDU



Meslek birlikleri olan Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) bu konuda harekete geçmiş durumda. URYAD, 5 Kasım 2019’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na yazıyla başvuruyor. Başvuruda, İstanbul’un deprem bölgesi olduğu, tüm vericilerin sökülerek yeni kuleye taşınmasının radyo yayıncılığı açısından son derece riskli ve telafisi imkânsız zararlar doğurabileceği vurgulanıyor. Test süreci olumlu sonuçlanana kadar en az bir yıl süreyle İstanbul’un siluetini bozmayacak noktalarda mevcut kulelerden seçilecek iki adedinin önlem olarak sökülmemesi öneriliyor.



YANIT ALAMAYINCA KDK’YA ŞİKÂYET



Bakanlığı, 60 gün içinde yanıt vermemesi üzerine de URYAD, bir hak arama kurumu olan Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuruyor. Tek kule üzerinden 100 adete kadar birleşik sistem üzerinden yayının hiç denenmediği ve uzun bir süre test edilmesi gerektiği vurgulanan bu ilginç başvuru özetle şöyle:



“Yayınların sadece tek bir kulede yer alması, ileriki süreçlerde mevsimsel geçişli oluşabilecek çeşitli hava ve atmosferik şartlar, çevresel yayınların değişiklik göstermesi, deprem, yangın gibi doğal afetler veya terör gibi olağanüstü hallerde, olası bir radyo yayını kesintisinin güvenlik zafiyeti oluşturacağı şüphesizdir. Oysaki bu gibi durumlarda radyo yayınlarının kesintiye uğramaksızın devamının sağlanması, ülkenin bütünlüğü, dayanışması, birlik ve beraberliği bakımından son derece kritik ve hayati bir öneme sahiptir.



15 TEMMUZ ÖRNEĞİ



Örneğin yakın tarihte yaşadığımız 15 Temmuz terör saldırısında Sayın Cumhurbaşkanımızın birlik ve beraberlik mesajları radyolar sayesinde ülkemizin en ücra bölgelerine kadar ulaşabilmiştir. Yine geçtiğimiz yıllarda Çamlıca TRT kulesinde karşılaşılan yangın afetinde diğer kulelerin varlığı, radyo yayınlarının kesilmesini önlemiş, radyo yayıncılarını büyük bir zarara uğramaktan kurtarmıştır.



DEPREM RİSKİ YÜKSEK



Ülkemizin deprem riski yüksek bir coğrafyaya sahip olması ve 2019 yılı içerisinde yaşadığımız şiddetli depremler sebebiyle tüm iletişim ve internet altyapısının kesilmesi, karasal radyo yayınlarının ne denli büyük bir öneme sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Yukarıda bahsedilen olumsuz durumların önüne geçilebilmesi ve Çamlıca’daki radyo yayınlarının devamlılığının sağlanması ancak yedek verici/kulelerle mümkün olabilecektir. URYAD’ın Kule AŞ ile yapmış olduğu görüşmelerde İstanbul’da farklı bir coğrafi noktada yedek kulenin yapılmasının planlandığı bilgisi alınmıştır. Yedek kule hiç kuşkusuz ki büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Ancak planlanan alternatif yedek kulenin yapımının tamamlanması ve test sürecinin olumlu sonuçlanmasına ve etkin bir şekilde faaliyete sokulmasına kadar asgari 1 yıl süreyle önlem olarak İstanbul’un siluetini bozmayacak noktalarda mevcut kulelerden seçilecek iki adedinin sökülmeden bırakılması söz konusu riskleri almamak adına büyük önem arz etmektedir.”



‘İKİSİ SÖKÜLMESİN’ TAVSİYESİ ÇIKABİLİR



URYAD’ın 8 Ocak tarihli başvurusu incelemeye alındı. KDK Başkanı Şeref Malkoç’la da konuştum. Malkoç, başvurunun titizlikle değerlendirildiğini ve konuyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı’ndan bilgi ve belge talep edildiğini söyledi. “Halkın ücretsiz avukatı” olan KDK’dan “İstanbul’un siluetini bozmayacak iki verici tedbiren sökülmesin” tavsiyesi gelebilir.